Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив що ще під час карантинних обмежень закладам освіти вдалося успішно організувати навчання в онлайн-режимі. На його думку, це допомогло, коли почалася повномасштабна війна.

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Очільник уряду наголосив, що влада робить усе, щоб якість освіти в Україні не знижувалась.

За його словами, школярів намагаються повернути до очного навчання, принаймні в тих регіонах, де це можливо з огляду безпеки. Він також додав, що в усіх навчальних закладах, де була можливість організувати укриття, це зроблено.

Водночас прем’єр зауважив, що деякі освітні заклади зруйновано внаслідок російських обстрілів, а в деяких неможливо проводити очні заняття через бойові дії.

Практично всі діти в Україні охоплені освітою онлайн або офлайн. Чи плануємо ми якісь додаткові заходи? Безумовно, ми будемо робити спільно з нашими партнерами оцінку якості освіти,

– повідомив Денис Шмигаль.

Він також констатував, що після завершення війни необхідно буде продовжувати реформи освіти, у тому числі з використанням результатів відповідної оцінки, щоб компенсувати роки, коли освітній процес в Україні погіршився.

До слова, раніше у МОН заявили, що планують провести вимірювання "освітніх розривів" у школах. Наразі там шукають фінансування для такого масштабного дослідження. Проте не всі освітяни позитивно відреагували на цю заяву. Деталі – читайте у статті.