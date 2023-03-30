Об этом рассказал заместитель начальника отдела военной кадровой политики Департамента кадровой политики Минобороны Украины полковник Сергей Литовченко.

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Смогут ли сержанты без высшего образования занимать офицерские должности

Литовченко при этом отметил, что на должностях офицеров проходит военную службу определенное количество сержантов и старшин, не имеющих высшего образования. Тем не менее, они прошли соответствующий курс военной подготовки. Также эти военнослужащие приобрели весомый боевой опыт и успешно выполняют служебные обязанности на этих должностях.

Чтобы повысить укомплектованность должностей младшего офицерского состава, 20 марта ВРУ приняла соответствующий закон. Его направили на подпись президенту. Так что сержанты без высшего образования смогут занимать офицерские должности.

Именно мотивированный и опытный личный состав позволяет нашему государству одерживать все новые победы и освобождать ранее оккупированные территории.

– подчеркнул Литовченко.

Назначение сержантов без высшего образования на офицерские должности обусловлено необходимостью комплектования ВСУ, подчеркнул во время брифинга начальник управления организации комплектования офицерским составом Главного управления персонала ГШ ВСУ полковник Валерий Дендебера.

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