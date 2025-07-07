У слові "щавель" чимало українців роблять помилку, і ось яку

Влітку шалено популярний зелений борщ. Але поб’ємось об заклад, що ви неправильно вимовляєте назву рослини, з якої його готують.

Чи є слово "щавель" в українській мові та як його правильно вимовляти, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Олі Багній.

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Чи можна казати "щавель"

Ця рослина однією з перших проростає на весні та використовується для приготування – юшок, борщів, холодників та салатів, а ще квасу та киселю.

Це популярна рослина, яку люблять вирощувати городники на своїх дачах.

Та чи є така назва в українській мові – щавель. Так є, але різниця у наголосі. Російською назва звучить як щАвель, а українською – щавЕль, з наголосом на другий склад.

Наприклад: "На городі вже достиг щавЕль — час варити зелений борщ!".

Це нормативна українська форма, зафіксована в словниках, а латинська назва – Rumex.

Проте народна назва рослини походить від її смаку – кислого чи квасного, що зумовлений щавлевою кислотою. Тому можемо зустріти назви:

квас,

квасок,

кислиця,

щавлик,

щівник,

зело на борщ.

Саме за назвами щавель та квасок – розрізняють городню та дику рослину. Городню рослину вирощують протягом сезону. А от дику, як-от щавель кінський, – лише навесні, бо з часом листя стає твердим, гірким і несмачним.

Щавель українською: дивіться відео

Цікаві факти про щавель

Це не проста рослина, яку здавна цінують українці за смак і користь. Ось вам пучечок цікавинок про щавель – рослину, що кисне, але дарує здоров’я

Щавель – одна з найперших весняних зелених рослин, що з’являється після зими. Його листя багаті на вітамін C, каротин, рутин, залізо – справжній порятунок від авітамінозу. Якщо щавель починає цвісти, його листя стають грубими й менш смачними. Тому городники зрізають квітконоси, щоб подовжити період збору ніжного листя. Щавель росте не лише на грядках, а й на луках, берегах річок, у ярах і навіть на болотах. Він дуже невибагливий до ґрунту, але любить вологу. Попри користь, щавель містить високу концентрацію щавлевої кислоти, яка може сприяти утворенню каменів у нирках. Тому його не рекомендують вживати у великих кількостях людям із проблемами нирок. У народі щавель використовували для поліпшення травлення, очищення крові, лікування шкіри. Відвар із кореня застосовували як в'язкий засіб при шлункових розладах. Рід Rumex (щавель) налічує понад 150 видів, але найвідоміший – щавель звичайний (Rumex acetosa). Є ще кінський щавель, щавель шпинатний, щавель червоний тощо. Щавель можна засолити чи заморозити і використати для приготування салату чи борщу взимку.

Споживайте смачну рослину та говоріть українською!