"Ми втрачаємо розумовий потенціал молоді": у МОН придумали план боротьби з освітніми втратами

Через війну результати освітнього процесу значно погіршилися. Найбільше постраждали українська мова та математика – ці предмети для дітей стали найбільш проблемними.

Подолання освітніх втрат стало одним з найбільших викликів української освіти. Прогалини у знаннях можуть серйозно вплинути на майбутнє дітей, тому вкрай необхідно наздогнати програму.

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У першому півріччі минулого навчального року 15% закладів освіти працювали очно, 33% — дистанційно, 51% — змішано. Успішність учнів різко впала, тож МОН та ЮНІСЕФ розробили рекомендації, які дозволять організувати ефективні програми подолання освітніх втрат.

Найбільше постраждали показники з української мови, яка є основним предметом на всіх зрізах. Також суттєво знизилася успішність з математики, іноземної мови та інформатики.

Ми бачимо, що поступово втрачаємо розумовий потенціал нашої молоді, тож необхідно шукати шляхи для виправлення цієї ситуації,

– зазначили у МОН.

Раніше школам пропонували стати центрами з надолуження освітніх втрат. Для цього потрібно було створити команду та подати заявку до МОН.