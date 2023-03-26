Виховують рабів: що не так з російськими народними казками

Народні казки завжди відображають ментальність етносу та закладають дітям норми, прийняті у суспільстві. І перш за все, цей епос має навчити дитину розрізняти добро та зло. Проте російські казки виховують рабів.

Адже в казках країни-агресора присутнє насилля, невігластво й навіть згадки про алкоголь. Там цілі покоління виховують на Івану-дурневі, неробі Ємелі чи солдаті-п’яниці.

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Доктор філологічних наук Святослав Пилипчук розповів про те, як по казках можна зрозуміти ментальність росіян. Науковець проаналізував їхні народні казки і персонажів, які є ідеалами для їхнього суспільства.

За його словами, казка – це дзеркало, яке відображає життя суспільства і показує, що для нього є важливим та цінним.

"Казка є дуже важливим маркером для того, аби зрозуміти, ментальність кожного народу. Навіть запозичуючи відомий мотив, у казки все одно у певних штрихах і деталях буде проявлятися психологія того народу", – пояснив науковець.

Водночас, як наголосив професор, у російських казках часто зустрічається вбивство та насильство, більше того – це толерується, тобто є прийнятним для росіян. Пилипчук пояснив, якої поведінки вчать дітей російські казки.

Що не так з російськими казками

Казка про неробу Ємелю

Ємеля зловив чарівну щуку і вона виконує всі його бажання.

І що ми бачимо? Ємеля йде гордо по селу, сусіди дивляться, але він на них навіть не зважає. Це людина, яка має вже певну владу і інструмент, який вивищує з поміж інших, він не зважає на решту. І цей момент ми також бачимо в російському суспільстві. Люди, які чогось досягли – не зважають на інших,

– каже дослідник.

Він додав, що цей персонаж з казки вчить дітей моделі поведінки, що можна мати благо, не працюючи, не докладаючи сили. Тобто хтось це мусить дати.

При цьому в поведінці Ємелі простежується й жорстокість. Персонаж наказує санам їхати через місто, не зважаючи на натовп.

"Ємеля просто вбиває цих людей. Діти, слухаючи цю казку, думатимуть, що це дозволено", – додає Пилипчук. І цей злочин по сюжету ніяк не карається, а в кінці казки він ще й стає царем.

Казка про Івана-дурня

У Росії улюбленим казковим героєм є Іван-дурень. За словами Пилипчука, такий герой для росіян є логічним. Адже в їхньому суспільстві завжди була централізація влади. Там завжди намагались зробити так, щоб людина не відчувала суб’єктності і своєї важливості у суспільстві.

"Що скаже "государь", те й будуть робити. Тобто немає ініціативності", – зазначив експерт. У казці Іван-дурень уособлює зручну для царя-батюшки сіру масу, якою дуже легко управляти. Їм наказують йти на війну, вони йдуть безвідмовно і вбивають за наказом.

Солдат-п’яниця у казках

Також у російських казках часто фігурують солдати. Натомість в українських казках такий герой практично відсутній.

Для російського суспільства солдафонство було прийнятним. І це було величезна верства, яка відігравала важливу роль, бо постійно були завоювання. І носієм якої ж моралі може бути солдат? Жодної!,

– каже Пилипчук.

При цьому часто такий персонаж є п’яницею. Тобто навіть у дитячих казках присутні сцени із розпивання алкоголю. І для росіян, які виросли на цих казках, це не викликає здивування.

"Якщо в українській казці ви не зустрінете й натяку на горілку, то в російській деталізовано, як горілка ллється літрами. Тобто дитині закладають, що це нормально", – зауважує дослідник.

Також у російських народних казках завжди фігурують гроші – для їхнього народу це одна із найбільших цінностей.