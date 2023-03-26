Ведь в сказках страны-агрессора есть насилие, невежество и даже упоминания об алкоголе. Там целые поколения воспитывают на Иване-дураке, бездельнике Емеле или солдате-пьянице.

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Доктор филологических наук Святослав Пилипчук рассказал, как по сказкам можно понять ментальность русских. Ученый проанализировал их народные сказки и персонажей, являющихся идеалами для их общества.

По его словам, сказка – это зеркало, отражающее жизнь общества и показывает, что для него важно и ценно.

"Сказка очень важный маркер для того, чтобы понять, ментальность каждого народа. Даже заимствуя известный мотив, у сказки все равно в определенных штрихах и деталях будет проявляться психология того народа", – пояснил ученый.

В то же время, как отметил профессор, в русских сказках часто встречается убийство и насилие, более того – это терпится, то есть приемлемо для русских. Пилипчук объяснил, какому поведению учат детей русские сказки.

Что не так с русскими сказками

Сказка о бездельнике Емеле

Емеля поймал волшебную щуку и она исполняет все его желания.

И что мы видим? Емеля идет гордо по селу, соседи смотрят, но он с ними даже не обращает внимания. Это человек, который имеет уже определенную власть и инструмент, который возвышает среди других, он не учитывает остальных. И этот момент мы тоже видим в российском обществе. Люди, которые чего-то достигли – не учитывают других,

– говорит исследователь.

Он добавил, что этот персонаж из сказки учит детей модели поведения, что можно иметь благо, не работая, не прилагая сил. То есть, кто-то это должен дать.

При этом в поведении Емели прослеживается и жестокость. Персонаж приказывает санам ехать через город, несмотря на толпу.

"Емеля просто убивает этих людей. Дети, слушая эту сказку, будут думать, что это позволено", – добавляет Пилипчук. И это преступление по сюжету никак не наказывается, а в конце сказки оно еще и становится царем.

Сказка об Иване-дураке

В России любимым сказочным героем является Иван-дурак. По словам Пилипчука, такой герой для россиян логичен. Ведь в их обществе всегда была централизация власти. Там всегда пытались сделать так, чтобы человек не чувствовал субъектность и свою важность в обществе.

"Что скажет "государь", то и будут делать. То есть, нет инициативности", – отметил эксперт. В сказке Иван-дурак олицетворяет удобную для царя-батюшки серую массу, которой очень легко управлять. Им приказывают идти на войну, они идут безотказно и убивают по приказу.

Солдат-пьяница в сказках

Также в русских сказках часто фигурируют солдаты. В украинских сказках такой герой практически отсутствует.

Для русского общества солдафонство было приемлемым. И это был огромный слой, игравший важную роль, потому что постоянно были завоевания. И носителем какой же морали может быть солдат? Ни одной!,

– говорит Пилипчук.

При этом часто такой персонаж пьяница. То есть даже в детских сказках присутствуют сцены по распитию алкоголя. И для россиян, выросших на этих сказках, это не вызывает удивления.

"Если в украинской сказке вы не встретите и намека на водку, то в русской детализировано, как водка льется литрами. То есть ребенку закладывают, что это нормально", – отмечает исследователь.

Также в русских народных сказках всегда фигурируют деньги – для их народа это одна из самых больших ценностей.