Які асоціації у вас зі словом "фіфа": згадали про футбол чи про дівчину

В кожного покоління є свої сленгові слова, які не завжди зрозумілі наступному чи попередньому. Але дізнаватися про них – завжди пізнавально.

Які значення має слово "фіфа", а воно не одне, розповідає 24 Канал.

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Хто така "фіфа"

Кожне покоління має свій сленг, для сучасної молоді звичні слова, бро, бейзік, бумер, душніла. Для молодіжного сленгу середини ХХ століття входило слово – "фіфа". Тепер його розуміє старше покоління, або воно викликає іншу асоціацію та інше значення у любителів футболу.

Тлумачні словники дають таке визначення слову "фіфа" – пуста, легковажна дівчина або молода жінка, яка одягається яскраво та крикливо. Тобто несе певне зневажливе значення. Могли інакше сказати – вертихвістка, фіфочка, лялька.

На противагу йому молодих чоловіків називали – стиляги.

Як фіфи, так і стиляги, – це модні молоді люди свого часу, які не знаходили розуміння у старших поколінь. А тому ці слова носили негативне зневажливе, насмішкувате значення.

"Не зміряти сили, відваги,

Що в цьому змаганні кипить.

Ви чуєте, фіфи й стиляги,

Як треба по-справжньому жить!" (Степан Олійник, 1959)

Як ще можна зрозуміти "фіфа"

Інше значенням "фіфа", точніше з великих літер – ФІФА, відоме любителям футболу. Це латинська абревіатура FIFA, розшифровується як Federation Internationale de Football Association. Українською назва цієї організації звучить як Міжнародна федерація футболу.

ФІФА – це про футбол / Рexels

У якому значенні ви знали це слово?