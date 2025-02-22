Незвичне слово "ханжа" змінило своє значення. Про його походження та у яких випадках використовувати, пише 24 Канал, посилаючись на "Termin.in.ua".
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Звідки взялося слово "ханжа"
Саме слово має тюркське походження, і з турецької ẋаdžу – перекладається, як паломник. Ще так називали чоловіка, який здійснив хадж – прощу до Мекки.
В українській мові, слово з’явилося орієнтовно у XVIII столітті та застосовувалося в основному стосовно іновірців. Стрімке поширення терміну "ханжа" з підміною поняття сталося у радянський час та після розпаду СРСР, коли спостерігалося протистояння людей, що повернулись до релігії та церкви, та тих, хто цього не прагнув.
З часом слово набуло іншого іронічного значення. Тому ханжою можна назвати людину, яка осуджує і критикує інших, і при цьому зовсім не помічає своїх помилок чи протиставляє себе комусь, щоб звеличитись.
Синонімами до слова "ханжа" слугують:
- лицемір;
- брехун;
- святенник;
- філістер;
- фарисей;
- пусто свят;
- мораліст;
- дурисвіт.
А відповідно є і манера поведінки ханжество – показне благочестя і правильність, коли сповідувані ідеї – чужі людині. Така форма поведінки має на увазі подвійні стандарти. Тобто одне і те ж правило застосовується по різному до людей і до самого себе. Часто така поведінка характерна для підлабузників, пристосуванців, які таким чином роблять кар'єру. Тому найвлучніший український відповідник – лицемірство.
До ознак ханжества можна віднести:
- Демонстративність і манірність поведінки.
- Невідповідність справ, внутрішній сутності людини.
- Крайнощі в запереченні розбещеності, аморальності.
- Завищені претензії до сторонніх людей.
- Відстоювання власного погляду, навіть за умови, що вона апріорі не вірна.
- Підміна понять.
- Прихильність до стереотипів.
- Критиканство.
- Бажання нав’язувати свою думку та повчати.
- Судження розпливчасті та непрямолінійні.
Кілька прикладів вживання цього слова:
- "Випускники побачили п’яного педагога і усвідомили його ханжеську натуру".
- "Марію не вважали ханжею, адже замість того, щоб дивитися за недоліками інших, вона стежила за собою".
- "У передвиборчих перегонах – кожен кандидат – ханжа. Він думає тільки про власну вигоду ".
У сучасному молодіжному слензі таку людину можна назвати "токсиком" чи "душнилою", який "шеймить" (соромить) інших.
Часи і слова змінюються, але ніколи не завадить поповнювати свій словниковий запас.