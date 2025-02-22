Необычное слово "ханжа" изменило свое значение. О его происхождении и в каких случаях использовать, пишет 24 Канал, ссылаясь на "Termin.in.ua".

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Откуда взялось слово "ханжа"

Само слово имеет тюркское происхождение, и с турецкого ẋаdžу – переводится, как паломник. Еще так называли человека, который совершил хадж – паломничество в Мекку.

В украинском языке, слово появилось ориентировочно в XVIII веке и применялось в основном по отношению к иноверцам. Стремительное распространение термина "ханжа" с подменой понятия произошло в советское время и после распада СССР, когда наблюдалось противостояние людей, которые вернулись к религии и церкви и тех, кто к этому не стремился.

Со временем слово приобрело другое ироническое значение. Поэтому ханжой можно назвать человека, который осуждает и критикует других, и при этом совсем не замечает своих ошибок или противопоставляет себя кому-то, чтобы возвеличиться.

Синонимами к слову "ханжа" служат:

  • лицемер;
  • лжец;
  • святоша;
  • филистер;
  • фарисей;
  • пустосвят;
  • моралист;
  • дурачок.

А соответственно есть и манера поведения ханжество – показное благочестие и правильность, когда исповедуемые идеи – чужды человеку. Такая форма поведения подразумевает двойные стандарты. То есть одно и то же правило применяется по разному к людям и к самому себе. Часто такое поведение характерно для подхалимов, приспособленцев, которые таким образом делают карьеру. Поэтому самый меткий украинский аналог – "лицемірство".

К признакам ханжества можно отнести:

  1. Демонстративность и манерность поведения.
  2. Несоответствие дел, внутренней сущности человека.
  3. Крайности в отрицании распущенности, аморальности.
  4. Завышенные претензии к посторонним людям.
  5. Отстаивание собственной точки зрения, даже при условии, что она априори не верна.
  6. Подмена понятий.
  7. Приверженность к стереотипам.
  8. Критиканство.
  9. Желание навязывать свое мнение и поучать.
  10. Суждения расплывчатые и непрямолинейные.

Несколько примеров употребления этого слова:

  • "Выпускники увидели пьяного педагога и осознали его ханжескую натуру".
  • "Марию не считали ханжой, ведь вместо того, чтобы смотреть за недостатками других, она следила за собой".
  • "В предвыборной гонке – каждый кандидат – ханжа. Он думает только о собственной выгоде".

В современном молодежном сленге такого человека можно назвать "токсиком" или "душнилой", который "шеймит" (стыдит) других.

Времена и слова меняются, но никогда не помешает пополнять свой словарный запас.