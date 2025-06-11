Забудьте про "гейтерів": як назвати людину, що пише гидоту у мережі
- Слово "гейтер" означає людину, яка виявляє ненависть чи ворожість, особливо у соцмережах.
- В українській мові відповідники до "гейтера" звучать як: ненависник, брудолив, злоріка, лихослов та інші.
Молодіжний сленг – частина молодіжної субкультури, з якою треба рахуватися та розуміти старшим. І чимало слів з неї – англіцизми.
Яке значення популярного англіцизму "гейтер", та яким відповідником його можна замінити, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Віки Хмельницької.
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Хто такий "гейтер"
Серед англіцизмів, які стали поширеними завдяки доступності інтернету та соціальних мереж, як-от "сорі", популярне слово "гейтер". Його часто використовує молодь та можемо натрапити на нього у численних медіа.
Слово "гейтер" походить з англійської мови – "hater". Ви могли його зустрічати і як "хейтер".
Однак, в українській мові англійський звук [h] передають через літеру "г", оскільки він найближчий до оригінального звучання, у словах "лайфгак" чи "гарасмент".
Саме значення слова "гейтер" – позначає людину, яка виявляє ненависть або ворожість до когось або чогось, особливо у соціальних мережах. Вона часто критикує чиїсь досягнення, знецінює їх, висловлюють негативні коментарі, або просто псує настрій та життя іншим. Гейтери можуть бути прихованими чи відкритими у своєму негативному ставленні.
А словом "гейт" – називають саму дію, коментар чи повідомлення – "отримав гейт на своє відео у соцмережі".
Які українські відповідники до слова
Якщо дослівно і одним словом, то "гейтер" – це ненависник.
Як виявляється, не обов'язково послуговуватися запозиченим словом, бо в українській мові є чимало дивних, цікавих і кумедних відповідників, якими можна влучно скористатися.
Віка Хмельницька наводить приклади слів з українських словників:
- брудолив,
- дрочак,
- гломун,
- злоріка,
- злосник,
- злостивець,
- злобитель,
- злопихач,
- лихослов,
- наругач,
- ненавидник
- огудник,
- хулитель.
Які слова чули ви? Яке вважаєте влучнішим для заміни "гейтера", особливо, для соцмереж?
Як замінити слово "гейтер": дивіться відео
Можна обирати і почергово кожне слово-синонім для позначення свого кривдника і демонструвати своє чудове знання української мови. Говоріть українською!