Батькам на замітку: що покласти у рюкзак школяра під час війни

Українські школярі вже розпочали навчання у межах нового навчального року. Проте у час війни вони можуть стикатися з різноманітними труднощами.

Тож важливо, аби діти перш за все перебували у безпеці фізично та ментально. При цьому батькам варто ретельніше, ніж у попередні роки, збирати своїх учнів до школи. Що покласти у рюкзак школяра під час війни, читайте далі.

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Що покласти у рюкзак школяра під час війни

Перш за все купіть дитині зручний шкільний рюкзак. Також можете окремо придбати рюкзак для спортивної форми.

Важливо подбати і про канцелярію. Зокрема, купіть:

пенал;

синю ручку і олівець;

стругачку і ластик;

лінійку;

кольорові олівці;

фарби, кісточки і стаканчики для малювання;

альбом для малювання;

кольоровий папір і картон;

ножиці;

пластилін і дощечку для нього;

клей ПВА;

зошити в косу лінійку та клітинку;

щоденник;

словник;

обкладинки на зошити та підручники.

Також подбайте, аби дитина мала пляшку води та перекус: поживні батончики, снеки. І звичайно, телефон чи інший засіб комунікації.

Не забудьте також дати їй нотатку, у якій вказано прізвище, ім'я, по батькові дитини, контактні дані батьків та близьких родичів (імена, телефони, адреси).

Школяр також має мати необхідні ліки та засоби гігієни.