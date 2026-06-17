Що таке "ланіти": красиве слово, яке оспівували поети

У сучасній мові ми часто обираємо прості й звичні слова, а натомість забуваємо про справжні мовні перлини, наприклад – "ланіти". Воно звучить поетично, шляхетно й водночас напрочуд автентично.

Що українці називали "ланітами" та яке словом зараз користуються частіше, розповідаємо з посиланням на Slovnyk.me.

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Що таке "ланіти" та чому це слово звучить так шляхетно?

Іноді в поезії трапляються слова, що звучать урочисто й трохи загадково. Одне з них – ланіти. Сучасному читачеві воно може видатися незвичним, але колись це слово було добре знане й часто вживане в художній мові.

То що ж таке "ланіти"? Ланіти – це щоки. Саме так раніше українці називали бокові частини обличчя. Згодом слово залишилося лише в українській поетичній та книжній традиції.

Походження цього слова дуже давнє. Воно прийшло до української мови через старослов'янську книжну традицію. Давньослов'янське "ланита" означало "щока" або "бік обличчя". Споріднені слова існували й в інших слов'янських мовах.

Слово "ланіти" належить до урочистої, поетичної лексики. У звичайному мовленні ми скажемо "щоки", а в художньому творі письменник може обрати саме – ланіти, щоб надати текстові піднесеного звучання. Тож, зустрівши його в книжці, не дивуйтеся: перед вами не забута частина обличчя, а давня й красива назва звичних нам щік.

Наприклад, у поезії можна прочитати: "Жде його Марія, І ждучи плаче, молодії ланіти, очі і уста Марніють зримо" (Тарас Шевченко).

Чи у прозі: "Болярині (боярині) тепер тільки й знають, що натирати ланіти червоними рум'янами" (Іван Нечуй-Левицький).

Цікаво, що в давній літературі ланіти майже завжди описувалися як рум'яні, ніжні або бліді. Поети часто згадували їх, коли хотіли підкреслити красу, молодість чи сильні почуття героя.

Недарма кажуть: очі – дзеркало душі, а ланіти видають емоції. Адже саме щоки червоніють від сорому, бліднуть від хвилювання чи вкриваються сльозами від смутку.

Втім і сучасні мовознавці та популяризатори української мови нагадують нам, що варто повернути це слово до використання щодень, зокрема Рамі Аль Шаєр.

І до цих порад дослухаються і сучасні письменники, і молоді виконавці, наприклад KLER, яка має композицію "Ланіти".

Пісня "Ланіти": дивіться відео

Отже, ланіти – це поетична назва щік, що прийшла до нас із глибини століть. Вона нагадує, наскільки багатою й образною є українська мова, у якій навіть щоки можуть мати урочисте й мелодійне ім'я.