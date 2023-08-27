Не усіх українських школярів забезпечать підручниками у 2023 році

2022 року в умовах повномасштабної війни підручників для 6 класу не видавали зовсім. 5-ті класи отримали їх із запізненням і то не всі навчальні книги.

Зараз також існує потреба у підручниках – і не тільки для 6-х класів НУШ, а й для 5-х. Усе тому, що торік навчальну літературу не отримали в належній кількості, розповів під час конференції заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків.

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Чи забезпечать українських школярів підручниками

Посадовець зазначив, що на видання та доставлення підручників у держбюджеті 2023 року передбачили 754 мільйони гривень. А цього замало, аби повноцінно забезпечити всіх українських школярів.

Так, для 6-х класів в Україні держкоштом надрукують 66% підручників від загальної потреби. Зокрема, мовиться про посібники з таких предметів:

української мови та літератури;

зарубіжної літератури;

іноземної мови;

історії;

математики;

природознавства;

технологій.

Крім того, триває друк підручників для національних меншин і дітей з особливими освітніми потребами.

МОН також намагається залучити міжнародних партнерів до допомоги у виданні навчальних посібників з решти предметів. Так, для 5-х класів завдяки міжнародним донорам уже надрукували підручники з таких предметів:

українська мова,

польська мова,

математика,

природничий цикл.

За кошти держбюджету для 5-х класів додатково надрукують ще історію України.

Заступник міністра при цьому уточнив, що до обласних баз уже доставили майже 4 мільйони підручників. Це 82% від загального замовлення.

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Чи надрукують навчальні матеріали

Сташків також розповів про забезпечення навчальними матеріалами учнів 1 та 10 класів. Для них теж мали друкувати навчальні посібники, однак, за рішенням МОН, учні цьогоріч будуть навчатися за тими книгами, які вже є в школах. Усе тому, що програми для цих класів не оновлювалися, на відміну від 5-х і 6-х класів.

Для 10-х класів держава надрукує тільки підручники для національних меншин і учнів з ООП. Через війну й обмежене фінансування мусимо розставляти пріоритети,

– резюмував посадовець.