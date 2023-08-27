Не усіх українських школярів забезпечать підручниками у 2023 році
Джерело:НУШ
2022 року в умовах повномасштабної війни підручників для 6 класу не видавали зовсім. 5-ті класи отримали їх із запізненням і то не всі навчальні книги.
Зараз також існує потреба у підручниках – і не тільки для 6-х класів НУШ, а й для 5-х. Усе тому, що торік навчальну літературу не отримали в належній кількості, розповів під час конференції заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків.
Дивіться також 1,5 мільярда на НУШ, реформа дошкілля, осучаснення шкіл: як зміниться система освіти України
Чи забезпечать українських школярів підручниками
Посадовець зазначив, що на видання та доставлення підручників у держбюджеті 2023 року передбачили 754 мільйони гривень. А цього замало, аби повноцінно забезпечити всіх українських школярів.
Так, для 6-х класів в Україні держкоштом надрукують 66% підручників від загальної потреби. Зокрема, мовиться про посібники з таких предметів:
- української мови та літератури;
- зарубіжної літератури;
- іноземної мови;
- історії;
- математики;
- природознавства;
- технологій.
Крім того, триває друк підручників для національних меншин і дітей з особливими освітніми потребами.
МОН також намагається залучити міжнародних партнерів до допомоги у виданні навчальних посібників з решти предметів. Так, для 5-х класів завдяки міжнародним донорам уже надрукували підручники з таких предметів:
- українська мова,
- польська мова,
- математика,
- природничий цикл.
За кошти держбюджету для 5-х класів додатково надрукують ще історію України.
Заступник міністра при цьому уточнив, що до обласних баз уже доставили майже 4 мільйони підручників. Це 82% від загального замовлення.
Дивіться також Як обрати найкращу школу для першокласника: важливі нюанси, на які слід звернути увагу
Чи надрукують навчальні матеріали
Сташків також розповів про забезпечення навчальними матеріалами учнів 1 та 10 класів. Для них теж мали друкувати навчальні посібники, однак, за рішенням МОН, учні цьогоріч будуть навчатися за тими книгами, які вже є в школах. Усе тому, що програми для цих класів не оновлювалися, на відміну від 5-х і 6-х класів.
Для 10-х класів держава надрукує тільки підручники для національних меншин і учнів з ООП. Через війну й обмежене фінансування мусимо розставляти пріоритети,
– резюмував посадовець.