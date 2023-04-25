Міністр освіти розповів, які предмети залишаться у шкільній програмі

25 квітня 2023, 09:00
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Ключові навчальні дисципліни, які зараз вивчають у в школі, не скорочуватимуть. Причому як природничі, так і гуманітарні.

Про це заявив очільник Міносвіти Оксен Лісовий в ефірі національного телемарафону. І розповів про оптимізацію навчальної програми. 

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Які предмети точно залишаться у шкільній програмі

Міністр наголосив, що МОН не допускає на сьогодні скорочення таких дисциплін як:

  • історія України;
  • українська мова;
  • хімія;
  • фізика;
  • математика;
  • біологія.

Тобто всі ті ключові дисципліни, які є в школі, уточнив посадовець, повинні залишитися.

Ми говоримо про оптимізацію програми, про її концентрацію корисними знаннями, про ті дисципліни, якими, можливо, можна пожертвувати. І сьогодні це питання експертів,
– зазначив Лісовий.

І додав, що можна просто концентрованіше подавати окремі предмети. Наприклад, основи здоров'я або інші. 

Скільки вчителів працює в Україні 

Міністр також розповів, що наразі МОН не має точних даних щодо кількості вчителів, які працюють в Україні. Проте, за його словами, приблизно 3 – 4% педагогів виїхали за кордон через війну. Це вчителі здебільшого з фронтових та прифронтових територій України.

Міністр також зауважив, що на сьогодні найкритичнішим питанням є підготовка учителів Нової української школи. Минулого року її не здійснювали. Також є кадрові проблеми у сфері вищої освіти.

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Лісовий зробив заяву про скорочення кількості предметів у школі

  • Міністр освіти Оксен Лісовий зробив заяву про скорочення кількості предметів у школах.
  • На його думку, кількість предметів у школах треба зменшити. Загалом вона має бути раціональною.
  • При цьому очільник МОН вважає, що не треба кількість предметів у школах збільшувати.
  • Так, МОН зараз займатиметься оптимізацією навчальних програм. Зокрема, чиновники вивчатимуть шкільне навантаження на дітей.
  • Українці, до слова, активно відгукнулися на пропозицію міністра та у коментарях до його поста на фейсбуці висловили свої думки. При цьому розповіли про закордонний досвід навчання їхніх дітей у різних країнах.
Автор: Марія Волошин