Міністр освіти розповів, які предмети залишаться у шкільній програмі

Ключові навчальні дисципліни, які зараз вивчають у в школі, не скорочуватимуть. Причому як природничі, так і гуманітарні.

Про це заявив очільник Міносвіти Оксен Лісовий в ефірі національного телемарафону. І розповів про оптимізацію навчальної програми.

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Які предмети точно залишаться у шкільній програмі

Міністр наголосив, що МОН не допускає на сьогодні скорочення таких дисциплін як:

історія України;

українська мова;

хімія;

фізика;

математика;

біологія.

Тобто всі ті ключові дисципліни, які є в школі, уточнив посадовець, повинні залишитися.

Ми говоримо про оптимізацію програми, про її концентрацію корисними знаннями, про ті дисципліни, якими, можливо, можна пожертвувати. І сьогодні це питання експертів,

– зазначив Лісовий.

І додав, що можна просто концентрованіше подавати окремі предмети. Наприклад, основи здоров'я або інші.

Скільки вчителів працює в Україні

Міністр також розповів, що наразі МОН не має точних даних щодо кількості вчителів, які працюють в Україні. Проте, за його словами, приблизно 3 – 4% педагогів виїхали за кордон через війну. Це вчителі здебільшого з фронтових та прифронтових територій України.

Міністр також зауважив, що на сьогодні найкритичнішим питанням є підготовка учителів Нової української школи. Минулого року її не здійснювали. Також є кадрові проблеми у сфері вищої освіти.

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Лісовий зробив заяву про скорочення кількості предметів у школі