Міністр освіти розповів, які предмети залишаться у шкільній програмі
Ключові навчальні дисципліни, які зараз вивчають у в школі, не скорочуватимуть. Причому як природничі, так і гуманітарні.
Про це заявив очільник Міносвіти Оксен Лісовий в ефірі національного телемарафону. І розповів про оптимізацію навчальної програми.
Читайте У МОН розповіли, коли в Україні запровадять 12-річну систему освіти
Які предмети точно залишаться у шкільній програмі
Міністр наголосив, що МОН не допускає на сьогодні скорочення таких дисциплін як:
- історія України;
- українська мова;
- хімія;
- фізика;
- математика;
- біологія.
Тобто всі ті ключові дисципліни, які є в школі, уточнив посадовець, повинні залишитися.
Ми говоримо про оптимізацію програми, про її концентрацію корисними знаннями, про ті дисципліни, якими, можливо, можна пожертвувати. І сьогодні це питання експертів,
– зазначив Лісовий.
І додав, що можна просто концентрованіше подавати окремі предмети. Наприклад, основи здоров'я або інші.
Скільки вчителів працює в Україні
Міністр також розповів, що наразі МОН не має точних даних щодо кількості вчителів, які працюють в Україні. Проте, за його словами, приблизно 3 – 4% педагогів виїхали за кордон через війну. Це вчителі здебільшого з фронтових та прифронтових територій України.
Міністр також зауважив, що на сьогодні найкритичнішим питанням є підготовка учителів Нової української школи. Минулого року її не здійснювали. Також є кадрові проблеми у сфері вищої освіти.
Важливо Школа навчить або зруйнує: як врятувати українських учнів від "граніту науки"
Лісовий зробив заяву про скорочення кількості предметів у школі
- Міністр освіти Оксен Лісовий зробив заяву про скорочення кількості предметів у школах.
- На його думку, кількість предметів у школах треба зменшити. Загалом вона має бути раціональною.
- При цьому очільник МОН вважає, що не треба кількість предметів у школах збільшувати.
- Так, МОН зараз займатиметься оптимізацією навчальних програм. Зокрема, чиновники вивчатимуть шкільне навантаження на дітей.
- Українці, до слова, активно відгукнулися на пропозицію міністра та у коментарях до його поста на фейсбуці висловили свої думки. При цьому розповіли про закордонний досвід навчання їхніх дітей у різних країнах.