Министр образования рассказал, какие предметы останутся в школьной программе

25 апреля 2023, 09:00
Читати новину українською

Ключевые учебные дисциплины, которые сейчас изучают в школе, не будут сокращать. Причем как естественные, так и гуманитарные.

Об этом заявил глава Минобразования Оксен Лисовой в эфире национального телемарафона. И рассказал об оптимизации обучающей программы.

Читайте В МОН рассказали, когда в Украине введут 12-летнюю систему образования

Какие предметы точно останутся в школьной программе

Министр подчеркнул, что МОН не допускает на сегодняшний день сокращения таких дисциплин как:

  • история Украины;
  • украинский язык;
  • химия;
  • физика;
  • математика;
  • биология.

То есть все те ключевые дисциплины, которые есть в школе, уточнил чиновник, должны остаться.

Мы говорим об оптимизации программы, о ее концентрации полезными знаниями, о тех дисциплинах, которыми можно пожертвовать. И сегодня это вопрос экспертов,
– отметил Лисовой.

И добавил, что можно просто более концентрированно подавать отдельные предметы. К примеру, основы здоровья или другие.

Сколько учителей работает в Украине

Министр также рассказал, что пока у МОН нет точных данных о количестве учителей, работающих в Украине. Однако, по его словам, примерно 3 – 4% педагогов выехали за границу из-за войны. Это учителя по большей части с фронтовых и прифронтовых территорий Украины.

Министр также отметил, что на сегодняшний день самым критическим вопросом является подготовка учителей Новой украинской школы. В прошлом году ее не производили. Также есть кадровые проблемы в сфере высшего образования.

Важно Школа научит или разрушит: как спасти украинских учеников от "гранита науки"

Лисовой сделал заявление о сокращении количества предметов в школе

  • Министр образования Оксен Лисовой заявил о сокращении количества предметов в школах.
  • По его мнению, количество предметов в школах нужно уменьшить. В общем, она должна быть рациональной.
  • При этом глава МОН считает, что не нужно количество предметов в школах увеличивать.
  • Так, МОН сейчас будет заниматься оптимизацией учебных программ. В частности, чиновники будут изучать школьную нагрузку на детей.
  • Украинцы, к слову, активно откликнулись на предложение министра и в комментариях к его посту на фейсбуке высказали свои мнения. При этом рассказали о зарубежном опыте обучения их детей в разных странах.
Автор: Марія Волошин