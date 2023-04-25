Министр образования рассказал, какие предметы останутся в школьной программе
Ключевые учебные дисциплины, которые сейчас изучают в школе, не будут сокращать. Причем как естественные, так и гуманитарные.
Об этом заявил глава Минобразования Оксен Лисовой в эфире национального телемарафона. И рассказал об оптимизации обучающей программы.
Читайте В МОН рассказали, когда в Украине введут 12-летнюю систему образования
Какие предметы точно останутся в школьной программе
Министр подчеркнул, что МОН не допускает на сегодняшний день сокращения таких дисциплин как:
- история Украины;
- украинский язык;
- химия;
- физика;
- математика;
- биология.
То есть все те ключевые дисциплины, которые есть в школе, уточнил чиновник, должны остаться.
Мы говорим об оптимизации программы, о ее концентрации полезными знаниями, о тех дисциплинах, которыми можно пожертвовать. И сегодня это вопрос экспертов,
– отметил Лисовой.
И добавил, что можно просто более концентрированно подавать отдельные предметы. К примеру, основы здоровья или другие.
Сколько учителей работает в Украине
Министр также рассказал, что пока у МОН нет точных данных о количестве учителей, работающих в Украине. Однако, по его словам, примерно 3 – 4% педагогов выехали за границу из-за войны. Это учителя по большей части с фронтовых и прифронтовых территорий Украины.
Министр также отметил, что на сегодняшний день самым критическим вопросом является подготовка учителей Новой украинской школы. В прошлом году ее не производили. Также есть кадровые проблемы в сфере высшего образования.
Важно Школа научит или разрушит: как спасти украинских учеников от "гранита науки"
Лисовой сделал заявление о сокращении количества предметов в школе
- Министр образования Оксен Лисовой заявил о сокращении количества предметов в школах.
- По его мнению, количество предметов в школах нужно уменьшить. В общем, она должна быть рациональной.
- При этом глава МОН считает, что не нужно количество предметов в школах увеличивать.
- Так, МОН сейчас будет заниматься оптимизацией учебных программ. В частности, чиновники будут изучать школьную нагрузку на детей.
- Украинцы, к слову, активно откликнулись на предложение министра и в комментариях к его посту на фейсбуке высказали свои мнения. При этом рассказали о зарубежном опыте обучения их детей в разных странах.