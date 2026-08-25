Будуть однаково валятися на підлозі: у мережі розгорілася дискусія щодо шкільних рюкзаків

Ось-ось розпочнеться новий навчальний рік – і школярі, озброївшись наплічниками, будуть старанно здобувати знання. А от батьків у такому разі хвилює інше питання – наскільки доцільно обирати дорогий шкільний рюкзак для своєї дитини, якщо його доля однаково може скластися далеко не найкращим чином.

Свої думки щодо цього активно висловлювали користувачі мережі Х. Там почалися справжні дебати між тими, хто вважає наплічники далеко не найважливішим атрибутом школярів, і тими, хто готовий радше поламати голову над вибором рюкзака.

Що пишуть у мережі про шкільні наплічники?

Розмова почалася з традиційних розрахунків і витрат на купівлю шкільної канцелярії. Одна з користувачок, solomiya_antonyuk, зазначила, що витратила 800 гривень, щоб зібрати першокласника. Вона пояснила це просто: "Є магазини, де набагато дешевше і рюкзаки по 500 гривень".

До слова, раніше ми підрахували, скільки коштує зібрати дитину до школи в 2026 році. Так, за розрахунками OLX Товари, ціна базового набору школяра становить приблизно 4 130 гривень. Він містить у собі одяг і взуття, рюкзак та базовий набір канцелярії.

Тим часом ланцюжок про наплічники зібрав десятки коментарів. Зокрема, tanya_kuziv_, яка вчителює, написала: "Як дорогі, так і дешеві рюкзаки будуть однаково "валятися " на підлозі між уроками, чи на перервах".

А її колега, yegorkina.svitlana, з такою думкою не погодилася. Вона каже, що є помітна різниця між тим, як виглядатиме рюкзак за 500 гривень порівняно з більш дорогим і якісним варіантом від відомого бренду.

Так, користувачі поділилися на 2 табори й почали розповідати про свій досвід. Одна з коментаторок розповіла, що завжди мала якісні портфелі, тож "що б вона з ними не робила, вони завжди залишалися цілі". Так, річ служила довгенько, й не доводилося часто оновлювати наплічник.

Її підтримали багатенько людей. Вони вважають, що краще купити 1 якісний наплічник, ніж витрачатися щороку на дешевий. Мовляв, "скупий платить двічі".

Зі свого боку, alinas2210 поставилася до цього питання по-філософськи й провела власну аналогію: "Неважливо, в який блокнот записувати свої мрії чи цілі – від Діор чи звичайний з Аврори. Якщо твої мрії не підкріплені діями, вони нічого не варті!".

Вона пояснила, що подібне відбувається й з одягом. За словами коментаторки, якщо дитина берегтиме свій одяг – тоді є сенс витрачатися, а загалом же, зазначила вона, "штани рвуться однаково, що за 500, що за 5000 гривень".

Принагідно нагадаємо, що батьки першокласників у 2026 році можуть отримати одноразову виплату в розмірі 5 тисяч гривень у межах програми "Пакунок школяра". Цьогоріч список дозволених витрат за ці кошти став ширшим.