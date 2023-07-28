У Львові дітям заборонять смартфони у школі: коли нововведення вступить у дію

Світом шириться тенденція на заборону мобільних телефонів у школах. Смартфони відволікають дітей від навчання та заважають зосередитися.

Попри великі можливості, які відкривають перед нами смартфони, навчальний процес від них лише страждає. Про проблему говорять педагоги всього світу, тому освітяни активно шукають шляхи обмеження використання смартфонів у школах.

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У школах Львова заборонять смартфони

Як повідомив керівник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк, вже з 1 вересня нового навчального року у місцевих школах повинні заборонити використовувати мобільні телефони. Це не лише змусить учнів зосередитися на навчанні, а й сприятиме живому спілкуванню між дітьми.

Так є в багатьох школах за кордоном, так є в багатьох приватних школах, хороших школах. І всі навчальні заклади, які це впровадили, наводять багато переваг такої ініціативи,

– сказав Закалюк.

Для процесу навчання мобільні телефони потрібні вкрай рідко. Коли ж все ж таки смартфони будуть необхідними, педагоги про це повідомлять.

Батькам також не варто переживати, що діти не дізнаються про повітряну тривогу – у школі завжди є людина, яка за це відповідає. Батьки також можуть контактувати з директором, завучем чи класним керівником.

Діти будуть в безпеці. Ми з вами маємо розуміти, що маємо повернути живе спілкування для наших дітей. Я думаю, велика частина батьків погодяться зі мною,

– додав посадовець.

Механізм заборони мобільних телефонів у школах повинні напрацювати до 1 вересня.