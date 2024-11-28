Учителів яких предметів найбільше бракує у школах України

В Україні на сьогодні бракує педагогів. Найбільше – вчителів початкових класів, природничих і математичних наук.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Дзеркало тижня". Засновниця ГО "Освіторія" Зоя Литвин, посилаючись на результати дослідження "Вчителі України: кадровий потенціал" розповіла, у яки регіонах – найбільший дефіцит.

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Де в Україні бракує вчителів

Литвин зазначила, що у містах бракує близько 19 тисяч учителів початкової освіти, а в селах – приблизно 11 тисяч.

При цьому додала, що у міських школах бракує близько 4,4 тисячі, в сільських – 0,1 тисячі учителів природничих наук, а педагогів математичних наук – 2 тисячі та 1,4 тисячі відповідно.

У містах запит на вчителів молодших класів не заповнений на 31%, у селах – на 25%. Для природничої галузі недозаповнили посад учителів 25 і 1% відповідно, а для математичної – 17 і 18%.

Найбільше бракує вчителів у прифронтових областях України. Мовиться про Харківську, Запорізьку, Миколаївську, Дніпропетровську та Одеську області,

– уточнила очільниця ГО.

Частка педагогів, які викладають гуманітарні предмети, у півтора раза перевищує частку вчителів технічних наук. На мовно-літературну галузь припадає найбільше педагогів (27% від загальної кількості).

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Водночас частка вчителів математичних наук майже втричі (8%) менша, природничих наук – удвічі менша (13%).

Зверніть увагу! З 1 січня 2025 року в Україні запроваджують щомісячну вчительську доплату до зарплати педагогам у розмірі 1000 гривень. З 1 вересня 2025 року ця сума збільшиться до 2000 гривень.

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