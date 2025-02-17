Школи Львівщини та Вінниці перевели на дистанційне навчання

У Вінниці та на Львівщині усі школи переводять на дистанційний формат навчання. Зміни діятимуть з понеділка, 17 лютого,

Причина – профілактика поширення захворювання на грип та ГРВІ. Деталі розповідає 24 Канал.

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Школи на Львівщині перевели на дистанційку

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що усі школи області перевели на дистанційне навчання. Такий формат діятиме протягом з 18 лютого. Загалом – 11 днів.

Причина – різке зростання випадків ГРВІ у нашій області. За минулий тиждень зафіксували понад 15 тисяч хворих. Рівень захворюваності дуже високий,

– уточнив посадовець.

У Львові через спалах хвороб у школах №7 та №21 ухвалили рішення запровадити дистанційне навчання, повідомив керівник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк.

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У школах Вінниці – також дистанційка

У Вінниці школи з понеділка, 17 лютого, також перевели на віддалений формат навчання з метою профілактики поширення захворювання на грип та ГРВІ. Про це кореспондентові Укрінформу повідомила директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко.

Тривалість навчання у цьому форматі "визначатиме" ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ.