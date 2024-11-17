В Одесі школи та садочки йдуть на два дні вихідних

В Одесі учні шкіл та діти із дитсадочків матимуть ще два вихідні. Таке рішення пов'язано із російською атакою на Одесу 18 листопада.

Після атаки на Одесу 18 листопада світло повертається у місто, воду теж частково включають, але наразі частина закладів освіти ще їх не мають, тому на два дні в закладах освіти оголошено вихідні. Про це пише 24 Канал із посиланням на директорку Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олену Буйневич.

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Як працюватимуть школи

Вона зазначила, що інформація про подальшу роботу у такому форматі стосується тільки тих закладів, де на ранок 18 листопада не буде світла, води, тепла. Про це додатково повідомлять педагоги.

У школах перейдуть на альтернативний, завчасно приготований розклад. Уроки будуть скороченими, до 15:30 має завершити очний процес друга зміна.

Також потрібно тепло одягатись, адже опалювати УФО всю школу не можна, тож підігрівати будуть вхід, укриття і максимально зберігати тепло. Також:

в усіх школах є генератори, є паливо. Коридори, укриття, пункти незламності, мінімальне освітлення класів будуть забезпечені;

розглядають можливість переходу на дистанційне навчання, проте потрібно, щоб це було організовано;

якщо води не буде понад 2 доби і не залишиться запасів, тоді школа перейде на дистанційне.

Як працюватимуть садочки

Буйневич зазначила, що дітей будуть приймати, якщо ситуація не погіршиться. Водночас у разі відсутності всього переліченого, просять максимально скоротити час перебування в садочку.

Що ще відомо: