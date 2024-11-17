В Одесі школи та садочки йдуть на два дні вихідних
В Одесі учні шкіл та діти із дитсадочків матимуть ще два вихідні. Таке рішення пов'язано із російською атакою на Одесу 18 листопада.
Після атаки на Одесу 18 листопада світло повертається у місто, воду теж частково включають, але наразі частина закладів освіти ще їх не мають, тому на два дні в закладах освіти оголошено вихідні. Про це пише 24 Канал із посиланням на директорку Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олену Буйневич.
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Як працюватимуть школи
Вона зазначила, що інформація про подальшу роботу у такому форматі стосується тільки тих закладів, де на ранок 18 листопада не буде світла, води, тепла. Про це додатково повідомлять педагоги.
У школах перейдуть на альтернативний, завчасно приготований розклад. Уроки будуть скороченими, до 15:30 має завершити очний процес друга зміна.
Також потрібно тепло одягатись, адже опалювати УФО всю школу не можна, тож підігрівати будуть вхід, укриття і максимально зберігати тепло. Також:
- в усіх школах є генератори, є паливо. Коридори, укриття, пункти незламності, мінімальне освітлення класів будуть забезпечені;
- розглядають можливість переходу на дистанційне навчання, проте потрібно, щоб це було організовано;
- якщо води не буде понад 2 доби і не залишиться запасів, тоді школа перейде на дистанційне.
Як працюватимуть садочки
Буйневич зазначила, що дітей будуть приймати, якщо ситуація не погіршиться. Водночас у разі відсутності всього переліченого, просять максимально скоротити час перебування в садочку.
Що ще відомо:
- є генератори і запас палива, по черзі будуть підігрівати групи (одночасно не можна);
- закупили посуд, який працює на usb – кабелі і мінімально бере енергію. В кожному садочку Одеси є такі каструлі та сковорідки. Перейдемо на меню швидкого приготування - каші, яйця, сир тощо.
- одягатись теж просять тепло;
- у всіх є чергове освітлення. Генератори в садочках групи не освітлюють, їх на ті потреби, що я вище написала (підігрів, їжа).