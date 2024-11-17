После атаки на Одессу 18 ноября свет возвращается в город, воду тоже частично включают, но пока часть учебных заведений еще их не имеют, поэтому на два дня в учебных заведениях объявлены выходные. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на директора Департамента образования и науки Одесского городского совета Елену Буйневич.
Смотрите также Что такое отключение двух очередей: сколько часов не будет света
Как будут работать школы
Она отметила, что информация о дальнейшей работе в таком формате касается только тех заведений, где на утро 18 ноября не будет света, воды, тепла. Об этом дополнительно сообщат педагоги.
В школах перейдут на альтернативное, заранее приготовленное расписание. Уроки будут сокращенными, до 15:30 должна завершить очный процесс вторая смена.
Также нужно тепло одеваться, ведь отапливать УФО всю школу нельзя, поэтому подогревать будут вход, укрытия и максимально сохранять тепло. Также:
- во всех школах есть генераторы, есть топливо. Коридоры, укрытия, пункты несокрушимости, минимальное освещение классов будут обеспечены;
- рассматривают возможность перехода на дистанционное обучение, однако нужно, чтобы это было организовано;
- если воды не будет более 2 суток и не останется запасов, тогда школа перейдет на дистанционное.
Как будут работать садики
Буйневич отметила, что детей будут принимать, если ситуация не ухудшится. В то же время в случае отсутствия всего перечисленного, просят максимально сократить время пребывания в саду.
Что еще известно:
- есть генераторы и запас топлива, по очереди будут подогревать группы (одновременно нельзя);
- закупили посуду, которая работает на usb – кабеле и минимально берет энергию. В каждом садике Одессы есть такие кастрюли и сковородки. Перейдем на меню быстрого приготовления - каши, яйца, сыр и тому подобное.
- одеваться тоже просят тепло;
- у всех есть дежурное освещение. Генераторы в садиках группы не освещают, их на те нужды, что я выше написала (подогрев, еда).