Школи в Україні отримають 200 мільйонів на підготовку до зими

700 українських шкіл отримають кошти на підготовку до зими. 203,35 мільйона гривень виділить ЮНІСЕФ.

Гроші надало Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Кожна з обраних шкіл отримає по 290 500 гривень для підготовки до зими, повідомили у Міносвіти України.

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Школи отримають гроші на підготовку до зими

У МОН зазначили, що разом з міжнародними партнерами прагнуть забезпечити безперервність освіти та створити комфортні умови для навчання, особливо взимку. Зокрема, підсилюють ті школи, які, попри складні виклики війни, продовжують надавати освіту очно.

Під час розподілу коштів комісія акцентувала на тому, що потрібно охопити якомога більше громад у кожній області.

Цікаво! Повний список закладів можна знайти за покликанням.

У межах підготовки до зими школи можуть використовувати кошти на такі потреби:

обігрів, утеплення, заміну вікон і дверей;

закупівлю, встановлення та ремонт електро- і теплогенерувального обладнання;

ремонт інженерних мереж (водопровідних, опалювальних, електричних, вентиляційних, каналізаційних);

транспортування та зберігання закупленого обладнання, запчастин, матеріалів і пального.

До 83 тисяч гривень можуть використати на ремонт і модернізацію шкільних їдалень.

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Які школи і як обрали

Комісія розглядала майже 1200 закладів і розподіляла кошти за трьома ключовими категоріями. Зокрема, обирали такі школи:

Розташовані на прифронтових і прикордонних територіях та проводять навчання в очному / змішаному форматі не менше ніж для 200 дітей; у школі є укриття. До цієї категорії потрапили 550 закладів із 700 дібраних.

З інших областей, що проводять навчання в очному / змішаному форматі, мають укриття та навчають щонайменше 50 дітей-ВПО. Таких закладів 70 із 700 дібраних.

Які єдині у своїй громаді і працюють в очному / змішаному форматі. Таких закладів 80 із 700 дібраних.

Кошти почнуть надходити на рахунки шкіл, які потрапили до списку, наприкінці листопада 2024 року. Заклади, які отримають фінансування, зобов’язані протягом трьох місяців з дня надходження коштів надати звіти про їхнє використання.