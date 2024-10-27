В Україні за останні роки закрили понад 2 тисячі шкіл

Протягом останніх років в Україні суттєво зменшилась кількість шкіл. Зокрема, за останні 4 роки наша країна втратила п'яту частину сільських шкіл.

Освітній портал Education.ua проаналізував дані Інституту освітньої аналітики і навів такі цифри. У містах ситуація теж тривожна: кількість шкіл зменшилася на 5%.

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В Україні зменшується кількість шкіл

Загальна кількість шкіл різних форм власності – державних, комунальних і приватних – в Україні постійно зменшується.

У 2020 / 2021 навчальному році працювало 14 815 шкіл, а до 2023 / 2024 року їх залишилося лише 12 701. За 4 роки шкіл стало менше на 14%.

Найбільше скорочення – серед сільських шкіл. Якщо у 2020 / 2021 навчальному році в селах було 9 293 заклади, то у 2023 / 2024 їх залишилося лише 7 439. Це скорочення на майже 2 000 закладів. За 4 роки кількість сільських шкіл скоротилася на 20 %.

У містах ця тенденція не така інтенсивна: скорочення відбулося на 260 шкіл (5 %).

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Чому школи "зникають"

Попри значні втрати шкільної матеріально-технічної бази, основна причина закриття шкіл – це зменшення кількості учнів. У 2024 році до шкіл пішло на 14 % першокласників менше, ніж торік. На це впливають демографічні проблеми, вимушена міграція через війну тощо.

Малокомплектні школи громадам утримувати стає фінансово важко.