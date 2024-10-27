Образовательный портал Education.ua проанализировал данные Института образовательной аналитики и привел такие цифры. В городах ситуация тоже тревожная: количество школ уменьшилось на 5%.

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В Украине уменьшается количество школ

Общее количество школ различных форм собственности – государственных, коммунальных и частных – в Украине постоянно уменьшается.

В 2020/2021 учебном году работало 14 815 школ, а к 2023/2024 году их осталось лишь 12 701. За 4 года школ стало меньше на 14%.

Наибольшее сокращение – среди сельских школ. Если в 2020/2021 учебном году в селах было 9 293 заведения, то в 2023/2024 их осталось лишь 7 439. Это сокращение на почти 2 000 заведений. За 4 года количество сельских школ сократилось на 20%.

В городах эта тенденция не такая интенсивная: сокращение произошло на 260 школ (5 %).

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Почему школы "исчезают"

Несмотря на значительные потери школьной материально-технической базы, основная причина закрытия школ – это уменьшение количества учеников. В 2024 году в школы пошло на 14% первоклассников меньше, чем в прошлом году. На это влияют демографические проблемы, вынужденная миграция из-за войны и тому подобное.

Малокомплектные школы общинам содержать становится финансово трудно.