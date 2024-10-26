Народный депутат Наталья Пипа рассказала 24 Каналу, что идею этого законопроекта фактически подала Киево-Могилянская академия. Там еще в 2022 году признали, что языком общения является исключительно украинский.

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Что предусматривает законопроект

В 2022 году решение университета вызвало волну дискуссий о том, что якобы ограничиваются права людей. Далее мы увидели, что в начале войны был рост использования украинского языка, в частности среди детей, подростков и их семей. Но в 2024 году ситуация изменилась.

По словам народного депутата, именно это и побудило ее зарегистрировать законопроект и определить на законодательном уровне, что образовательный процесс – это и перерыв, и внеурочное время, и общение во дворе учебного заведения.

Меня даже спрашивали об экскурсии. Так, экскурсия – это также часть образовательного процесса, поэтому она должна происходить на украинском языке,

– отметила Наталья Пипа.

Как ввести эти изменения на практике

Очень важно, что все будет зафиксировано в законодательстве. Это позволит защищать свои права в соответствии с законом. Например, произошел досадный случай с учительницей английского языка в Житомире. Она обязала детей на уроке говорить только на английском или украинском как государственном. Это касалось и перерывов.

Впрочем один из родителей написал ей написал жалобу и в департамент образования, и к языковому омбудсмену. Этот законопроект поможет избежать таких дискуссий,

– объяснила депутат.

Также есть ответственность, в частности учителей и директоров, которые представляют государство, предоставляют образовательные услуги на украинском языке. А каждый, кто слышит русский, будет иметь возможность обратиться к языковому омбудсмену. До сих пор в законодательстве не было предусмотрено, кто ответственен за создание украиноязычной среды. В новом законопроекте это четко определено.

Это такой новый общественный договор, когда мы договариваемся, что украинский язык у нас везде. Воплощать это можно, проводя квесты, соревнования, организуя языковые клубы, создавая больше украинского контента в соцсетях. Украинский должен стать не только языком обучения, а языком шуток, общения,

– подчеркнула Наталья Пипа.

Она добавила, что все это лишь малейшие вещи, которые можно сделать, чтобы создавать украиноязычную среду. Законопроект призван в этом помочь. К тому же вместе с Кабинетом министров, Министерством образования и науки, депутаты будут разрабатывать комплекс мероприятий. Но на все эти изменения нужно время.

Почему люди снова возвращаются к русскому

По словам депутата, прежде всего важна наша реакция на такие случаи. Другая причина – человек чувствовал себя в угрозе, а сейчас психика хочет вернуться к тому, как было раньше. Кроме этого, есть серьезное влияние российских ботов, пропаганды. Они распространяют нарративы, которые выгодны для страны-агрессора.

Например, есть много разговоров о 10 статье Конституции Украины. В первом абзаце говорится о том, что государственным языком является украинский. Далее, через один абзац, есть то, о чем чаще всего вспоминают, а именно, что Украина гарантирует свободное развитие языков, в частности русского и других языков нацменьшинств.

То есть статья говорит о том, что русский – это язык нацменьшинства. Но у нас фактически нет школ русских нацменьшинств. В 2001 году, когда была перепись населения, зафиксировали около 17% русских. В мае 2024 года, по исследованиям "Центра Разумкова" у нас есть только 1,9% людей, которые называют себя русскими,

– рассказала народный депутат.

Сейчас у нас нет русскоязычных школ и классов российских нацменьшинств, ведь мы признали эту страну агрессором, потому что она является таковой официально с 2014 года. Поэтому на самом деле, когда кто-то говорит о нарушении языка русского нацменьшинства, то он фактически говорит, что является русским и ему нужны права. Понятие нацменьшинства как русскоязычных украинцев – нет.