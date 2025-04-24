Данський школяр сам виготовляв та продавав сувеніри, щоб купити рюкзаки маленьким українцям

Школяр з Данії виготовляв іграшки – синьо-жовтих курчат – та продавав їх, щоб на отримані кошти закупити рюкзаки школярам з України.

Українських школярів підтримують школярі з інших країн Про ініціативу хлопця з Данії розповідає 24 Канал, посилаючись на Юлію Свириденко в соцмережі Х.

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Яка ініціатива школяра з Данії

Одинадцятирічний хлопчик Єнс з Данії придумав, яким чином він може підтримати дітей з України, які постраждали від війни. Хлопчик власноруч виготовляв іграшки у вигляді синьо-жовтих курчат та продавав їх у своєму містечку.

Про вчинок хлопця розповіла перший віцепрем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Вона повідомила, що хлопчик продав свої вироби і йому вдалося зібрати 8 тисяч доларів. На ці кошти, він планує придбати шкільні рюкзаки дітям з України.

Пам'ятаєте Єнса з Данії? 11-річного хлопчика, який робив великодніх курчат, аби допомогти дітям з України. Днями Єнс завершив продаж – йому вдалося зібрати понад 8 тисяч доларів!

– зазначила пані Юлія.

Єнс зі своїми виробами / фото з ресурсу Юлії Свириденко

Пані Свириденко висловила вдячність за ініціативу Єнса та підкреслила важливість таких проявів підтримки для українських родин. Такі вчинки дуже важливі для дітей, що постраждали через війну та змушені починати нове життя в умовах складних обставин.

Раніше 24 Канал писав про ще одну ініціативу для освіти України – вчитель з Німеччини здійснить поїздку з Ужгорода до Дармштадту на велосипеді, щоб зібрати кошти для школярів з України.