Переживання через війну: у підлітків масово виявляють посттравматичний стресовий розлад

Війна – вкрай великий стрес для кожної людини, а особливо – для дітей. Школярі попри все намагаються навчатися та провадити нормальне життя, але від наслідків стресу втекти неможливо.

Допомогти школярам подолати стрес, який вони отримують внаслідок війни – важливий виклик для системи освіти. Особливо це стосується підлітків, в яких розпочинається важливий етап у житті та вибір щодо наступного освітнього кроку.

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Піклування про ментальне здоров'я учнів

Як заявив очільник МОН Оксен Лісовий, зараз піклування про ментальне здоров'я повинне стати частиною життя кожного українця та українки. Саме тому необхідно інтегрувати в освіту психосоціальну підтримку та психологічну допомогу.

За його словами, наразі вже у 26% українських підлітків виявили посттравматичний стресовий розлад. Це дуже високий показник, а оскільки війна триває, то є ймовірність, що він зросте.

Для подолання цього виклику Лісовий вже у наступному навчальному році пропонує:

навчити українців піклуватися про своє психічне здоров'я через освітній процес;

навчити правильного алгоритму дій у надзвичайних та кризових ситуаціях;

трансформувати психологічну службу у системі освіти.

Також він наголосив, що інколи може здаватися, що психіка українців вже адаптувалася до важких та стресових умов, але це не так, і в разі ігнорування проблеми може мати вкрай негативні наслідки.

Нам всім складно – і це нормально. Ми дуже стійкі. Тепер цю стійкість потрібно зробити суперсилою,

– сказав Лісовий.