Помочь школьникам преодолеть стресс, который они переживают из-за войны, – важный вызов для системы образования. Особенно это касается подростков, у которых начинается важный этап в жизни и выбор следующего образовательного шага.
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Забота о ментальном здоровье учеников
Как заявил глава МОН Оксен Лисовой, сейчас забота о ментальном здоровье должна стать частью жизни каждого украинца и украинки. Поэтому необходимо интегрировать в образование психосоциальную поддержку и психологическую помощь.
По его словам, сейчас уже у 26% украинских подростков обнаружили посттравматическое стрессовое расстройство. Это очень высокий показатель, а поскольку война продолжается, то есть вероятность, что она возрастет.
Для преодоления этого вызова Лисовой уже в следующем учебном году предлагает:
- научить украинцев заботиться о своем психическом здоровье через образовательный процесс;
- научить правильному алгоритму действий в чрезвычайных и кризисных ситуациях;
- трансформировать психологическую службу в системе образования.
Также он подчеркнул, что иногда может показаться, что психика украинцев уже адаптировалась к тяжелым и стрессовым условиям, но это не так, и в случае игнорирования проблемы может иметь очень негативные последствия.
Нам всем сложно – и это нормально. Мы очень стойкие. Теперь эту стойкость нужно сделать суперсилой,
– сказал Лисовой.