Помочь школьникам преодолеть стресс, который они переживают из-за войны, – важный вызов для системы образования. Особенно это касается подростков, у которых начинается важный этап в жизни и выбор следующего образовательного шага.

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Забота о ментальном здоровье учеников

Как заявил глава МОН Оксен Лисовой, сейчас забота о ментальном здоровье должна стать частью жизни каждого украинца и украинки. Поэтому необходимо интегрировать в образование психосоциальную поддержку и психологическую помощь.

По его словам, сейчас уже у 26% украинских подростков обнаружили посттравматическое стрессовое расстройство. Это очень высокий показатель, а поскольку война продолжается, то есть вероятность, что она возрастет.

Для преодоления этого вызова Лисовой уже в следующем учебном году предлагает:

научить украинцев заботиться о своем психическом здоровье через образовательный процесс;

научить правильному алгоритму действий в чрезвычайных и кризисных ситуациях;

трансформировать психологическую службу в системе образования.

Также он подчеркнул, что иногда может показаться, что психика украинцев уже адаптировалась к тяжелым и стрессовым условиям, но это не так, и в случае игнорирования проблемы может иметь очень негативные последствия.

Нам всем сложно – и это нормально. Мы очень стойкие. Теперь эту стойкость нужно сделать суперсилой,

– сказал Лисовой.