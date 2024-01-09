Шмигаль зробив заяву про кількість укриттів та Службу освітньої безпеки у школах

В Україні у час повномасштабної війни продовжують облаштовувати надійні укриття у навчальних закладах. В уряді кажуть, що стан сховищ перебуває під особливим контролем.

Очільник українського уряду Денис Шмигаль зазначив, що наразі надійні укриття мають 88% шкіл. Відповідно ними забезпечені 93% учнів і вчителів.

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Скільки шкіл в Україні вже мають надійні укриття

Прем'єр-міністр повідомив, що уряд ставить собі за мету забезпечити практично усі 100% навчальних закладів України надійними сховищами. Також мета для реалізації – модернізація сховищ, які потребують оновлення.

Для цього у держбюджеті закладено 2,5 мільярда гривень. Будемо контролювати їх ефективне використання місцевою владою,

– заявив Денис Шмигаль.

У школах буде Служба освітньої безпеки

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Прем'єр також повідомив, що у школах України формують Службу освітньої безпеки. У навчальних закладах перебуватимуть навчені офіцери поліції, які захищатимуть дітей від різноманітних загроз.

На сьогодні, додав очільник Кабміну, триває відбір 500 працівників. Вже навесні вони заступлять на службу.

Це один із елементів комплексної Концепції безпеки закладів освіти,

– зауважив він.

І додав, що вона, зокрема, передбачає організацію безпечного підвезення учнів, пожежну та техногенну безпеку, систему раннього попередження та евакуації, чіткий алгоритм дій у разі виникнення небезпечних ситуацій.