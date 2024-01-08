Учнів та студентів переводять на дистанційний формат здобуття освіти. Зміни триватимуть протягом двох днів.

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Навчальні заклади на Одещині переводять на дистанційку

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що через погіршення погодних умов навчальні заклади області протягом 9 – 10 січня переходять на дистанційний формат навчання. Посадовець вже підписав відповідне розпорядження.

Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп,

– зауважив він.

Батькам він при цьому радить: якщо є можливість – залишити дітей удома.

Також Кіпер зазначив, що про відновлення очного навчання повідомлять додатково.

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