Не лише штопор: як красиво українською назвати цього “помічника” на свята

У багатьох виробів, інструментів, пристроїв є запозичені назви, а є питомі, українські, про які часто ми не знаємо. Хоча вони зрозумілі, цікавіші, та їх навіть кілька.

Як ще назвати побутовий інструмент "штопор", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення мовознавиці та викладачки української мови Ярослави Кривенко.

Як українською назвати штопор?

Цей побутовий інструмент є в кожній оселі. А ще, він частина складних ножів-мультитулів, які зручно носити з собою. Цей пристрій ми звикли називати – штопор.

Ось яке пояснення слову дають словники: штопор – гвинтоподібний стрижень із руків'ям для відкорковування пляшок.

Ще так, у переносному значенні, називають одну з фігур вищого пілотажу – стрімке падіння літака по спіралі.

Цікаво! Перший патент на штопор отримав священник, богослов та винахідник, англієць Семюель Геншелл у 1795 році. Геншелл додав до класичного гвинта плоску металеву пластину ("button"), яка зупиняла рух спіралі, коли вона досягала дна корка. Це дозволяло штопору не лише вкручуватися, а й обертати корок, полегшуючи його виймання. Його конструкція стала основою для багатьох наступних моделей та зробила відкорковування вина простішим і зручнішим.

А от походження слова не зовсім ясне. Припускають, що воно запозичене чи від німецького Stopper – інструмент для набивання, або від нідерландського – stopper, від stop – "корок". У нашу мову слово потрапило через посередництво з російської.

Треба б було поквапитися обслужити такого, – міркував офіціант, тримаючи бокал і пляшку пива з уткнутим штопором у корок (Іван Ле).

Над хатами штопори димків – діти їх малюють саме так (Максим Рильський).

Втім, українська мова моє свої відповідники, які утворилися від прямого призначення пристрою:

коркотяг,

корківник,

коркач,

коркотяжка.

А тому пляшку вина українською ми не відкриваємо, а – відкорковуємо.

А користувачі ресурсу "Словотвір" пропонують ще кілька варіантів – пробочник, вивертка, відкорковувач, виртка, викрутець. Та навіть – чіпник, слово творено від слова чіп – "затка на отвір в посудині". Кожен з варіантів зрозумілий і цілком припустимий для вжитку.

Ви можете зустріти і ще одне слово, яке кажуть на винних дегустаціях – трибушон. І це теж штопор, але французькою – tire-bouchon. Слово походить від tire (тягнути) та bouchon (пробка / корок). В українській мові використовується як синонім до коркотяга чи штопора.

Що ж, вибір чималий – у вас є французький, німецький та український варіанти назви цього інструменту. Обирайте свій, але краще – питомий!