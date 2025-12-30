Як ще назвати побутовий інструмент "штопор", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення мовознавиці та викладачки української мови Ярослави Кривенко.

Як українською назвати штопор?

Цей побутовий інструмент є в кожній оселі. А ще, він частина складних ножів-мультитулів, які зручно носити з собою. Цей пристрій ми звикли називати – штопор.

Ось яке пояснення слову дають словники: штопор – гвинтоподібний стрижень із руків'ям для відкорковування пляшок.

Ще так, у переносному значенні, називають одну з фігур вищого пілотажу – стрімке падіння літака по спіралі.

Цікаво! Перший патент на штопор отримав священник, богослов та винахідник, англієць Семюель Геншелл у 1795 році. Геншелл додав до класичного гвинта плоску металеву пластину ("button"), яка зупиняла рух спіралі, коли вона досягала дна корка. Це дозволяло штопору не лише вкручуватися, а й обертати корок, полегшуючи його виймання. Його конструкція стала основою для багатьох наступних моделей та зробила відкорковування вина простішим і зручнішим.

А от походження слова не зовсім ясне. Припускають, що воно запозичене чи від німецького Stopper – інструмент для набивання, або від нідерландського – stopper, від stop – "корок". У нашу мову слово потрапило через посередництво з російської.

Треба б було поквапитися обслужити такого, – міркував офіціант, тримаючи бокал і пляшку пива з уткнутим штопором у корок (Іван Ле).

Над хатами штопори димків – діти їх малюють саме так (Максим Рильський).

Втім, українська мова моє свої відповідники, які утворилися від прямого призначення пристрою:

коркотяг,

корківник,

коркач,

коркотяжка.

А тому пляшку вина українською ми не відкриваємо, а – відкорковуємо.

А користувачі ресурсу "Словотвір" пропонують ще кілька варіантів – пробочник, вивертка, відкорковувач, виртка, викрутець. Та навіть – чіпник, слово творено від слова чіп – "затка на отвір в посудині". Кожен з варіантів зрозумілий і цілком припустимий для вжитку.

Ви можете зустріти і ще одне слово, яке кажуть на винних дегустаціях – трибушон. І це теж штопор, але французькою – tire-bouchon. Слово походить від tire (тягнути) та bouchon (пробка / корок). В українській мові використовується як синонім до коркотяга чи штопора.

Що ж, вибір чималий – у вас є французький, німецький та український варіанти назви цього інструменту. Обирайте свій, але краще – питомий!