Как еще назвать бытовой инструмент "штопор", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения языковеда и преподавательницы украинского языка Ярославы Кривенко.
Смотрите также Потурати, цвікати та нараяти: узнайте, что означают эти забытые украинские слова
Как по-украински назвать штопор?
Этот бытовой инструмент есть в каждом доме. А еще, он часть складных ножей-мультитулов, которые удобно носить с собой. Это устройство мы привыкли называть – штопор.
Вот какое объяснение слову дают в словарях: штопор – винтообразный стержень с рукояткой для откупоривания бутылок.
Еще так, в переносном значении, называют одну из фигур высшего пилотажа – стремительное падение самолета по спирали.
Интересно! Первый патент на штопор получил священник, богослов и изобретатель, англичанин Сэмюэль Геншелл в 1795 году. Геншелл добавил к классическому винту плоскую металлическую пластину ("button"), которая останавливала движение спирали, когда она достигала дна пробки. Это позволяло штопору не только вкручиваться, но и вращать пробку, облегчая ее извлечение. Его конструкция стала основой для многих последующих моделей и сделала откупоривание вина проще и удобнее.
А вот происхождение слова не совсем ясно. Предполагают, что оно заимствовано или от немецкого Stopper – инструмент для набивки, или от нидерландского – stopper, от stop – "пробка". В наш язык слово попало через посредничество из русского.
- Надо бы было поторопиться обслужить такого, – рассуждал официант, держа бокал и бутылку пива с воткнутым штопором в пробку (Иван Ле).
- Над хатами штопоры дымков – дети их рисуют именно так (Максим Рыльский).
Впрочем, украинский язык мой свои соответствия, которые образовались от прямого назначения устройства:
- коркотяг,
- корківник,
- коркач,
- коркотяжка.
А потому бутылку вина на украинском мы не открываем, а – "відкорковуємо".
Как еще назвать штопор: смотрите видео
А пользователи ресурса "Словотвір" предлагают еще несколько вариантов – "пробочник, вивертка, відкорковувач, виртка, викрутець". И даже – "чіпник", слово образовано от слова чип – "затка на отверстие в сосуде". Каждый из вариантов понятен и вполне допустим для употребления.
Вы можете встретить и еще одно слово, которое говорят на винных дегустациях – трибушон. И это тоже штопор, но на французском – tire-bouchon. Слово происходит от tire (тянуть) и bouchon (пробка / пробка). В украинском языке используется как синоним к коркотягу или штопору.
Что ж, выбор немалый – у вас есть французский, немецкий и украинский варианты названия этого инструмента. Выбирайте свой, но лучше – удельный!