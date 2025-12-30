Как еще назвать бытовой инструмент "штопор", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения языковеда и преподавательницы украинского языка Ярославы Кривенко.

Как по-украински назвать штопор?

Этот бытовой инструмент есть в каждом доме. А еще, он часть складных ножей-мультитулов, которые удобно носить с собой. Это устройство мы привыкли называть – штопор.

Вот какое объяснение слову дают в словарях: штопор – винтообразный стержень с рукояткой для откупоривания бутылок.

Еще так, в переносном значении, называют одну из фигур высшего пилотажа – стремительное падение самолета по спирали.

Интересно! Первый патент на штопор получил священник, богослов и изобретатель, англичанин Сэмюэль Геншелл в 1795 году. Геншелл добавил к классическому винту плоскую металлическую пластину ("button"), которая останавливала движение спирали, когда она достигала дна пробки. Это позволяло штопору не только вкручиваться, но и вращать пробку, облегчая ее извлечение. Его конструкция стала основой для многих последующих моделей и сделала откупоривание вина проще и удобнее.

А вот происхождение слова не совсем ясно. Предполагают, что оно заимствовано или от немецкого Stopper – инструмент для набивки, или от нидерландского – stopper, от stop – "пробка". В наш язык слово попало через посредничество из русского.

Надо бы было поторопиться обслужить такого, – рассуждал официант, держа бокал и бутылку пива с воткнутым штопором в пробку (Иван Ле).

Над хатами штопоры дымков – дети их рисуют именно так (Максим Рыльский).

Впрочем, украинский язык мой свои соответствия, которые образовались от прямого назначения устройства:

коркотяг,

корківник,

коркач,

коркотяжка.

А потому бутылку вина на украинском мы не открываем, а – "відкорковуємо".

А пользователи ресурса "Словотвір" предлагают еще несколько вариантов – "пробочник, вивертка, відкорковувач, виртка, викрутець". И даже – "чіпник", слово образовано от слова чип – "затка на отверстие в сосуде". Каждый из вариантов понятен и вполне допустим для употребления.

Вы можете встретить и еще одно слово, которое говорят на винных дегустациях – трибушон. И это тоже штопор, но на французском – tire-bouchon. Слово происходит от tire (тянуть) и bouchon (пробка / пробка). В украинском языке используется как синоним к коркотягу или штопору.

Что ж, выбор немалый – у вас есть французский, немецкий и украинский варианты названия этого инструмента. Выбирайте свой, но лучше – удельный!