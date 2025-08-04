Какие варианты перевода имеем для такого инструмента как "гвоздодер" рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Ольги Лещеменко.

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Как перевести слово "гвоздодер"?

Он один из самых популярных и присутствует среди инструментов каждого механика или столяра. Но чаще всего мы привыкли к его русскому названию – "гвоздодер". Хотя имеем свое удельное название этого инструмента и оно вполне логично. Как русское, так и украинское слово, построено из двух слов – "гвоздь" и "дьоргать". На украинском же они переводятся:

гвоздь – цвях

дьоргать – дерти, смикати или скубати.

А потому, логичная украинская конструкция будет звучать – цвяхосмик или же цвяходер. А еще его для удобства называют просто – лапка.

Что такое гвоздодер Это металлический рычаг, который имеет изогнутый или загнутый клиновидный конец с прорезью. Именно он используется для удобного и надежного захвата гвоздей, чтобы их выдернуть из материала, в который они забиты. А само действие основывается на силе использования плеча рычага, поэтому выдергивание гвоздя не требует значительных физических усилий.

Этот инструмент используют не только для выдергивания гвоздей, но и для поддерживания, расцепления чего-либо, надавливания на что-то. Сам инструмент может быть отдельным, или конструктивно совмещенным с молотком или ломом.

Как переводится "гвоздодер"?

Поэтому пусть вас не удивляют украинские названия инструментов, ведь они существуют даже для таких, как "подшипник".

Пусть русизмы исчезают и из технической терминологии, и не прикрывайтесь словами "удобно" или "привычно". Говорите на украинском!