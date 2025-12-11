Як правильно українською називати синицю: народні назви припадуть вам до душі
- Назва "синиця" може походити від звуків, які видає птах, або від його синьо-блакитного оперення.
- Синиці відіграють важливу роль у природі та культурі: їх цінують за знищення шкідників, і вони символізують просте, але цінне в українській народній творчості.
Назви тварин птахів та інших живих істот виникали завдяки певним ознакам – вигляду, звичкам, голосу. Та не завжди про це можна здогадатися одразу.
Чому пташка називається "синиця", розповідає 24 Канал, опираючись на пояснення ресурсу "Горох".
Дивіться також Лід – не те саме, що крига: ці поняття не плутають ті, у кого багатий словниковий запас
Звідки взялася назва "синиця"?
Ця маленька співуча пташка з різнобарвним оперенням ряду горобцеподібних відома усім та стала навіть символом України.
Ми знаємо її під назвою – СИНИЦЯ. А про походження назви є дві версії:
- Від звуку: Птах видає характерне цвірінькання та свист, яке звучить як – "сі-синь-сі" чи "сі-синь", та навіть комусь чується – "зінь-зінь".
- Від кольору: Назву пов'язують з синьо-блакитним кольором оперення синиці блакитної та білої, чи сизувато-сірим оперенням синиці великої.
І зверніть увагу, що в українській мові, слово закінчується на літеру "Я" – синицЯ, а сініца (синицА)– це російське калькування.
Це приклад того, як мова зберігає живий зв’язок із природою. У інших слов’янських мовах подібні назви теж походять від цих особливостей пташки: білоруська – сіні́ца, польською – sinica, чеська – sinice, болгарською – сини́гер, молдавською – сеница, східно хорватська – сjèница, словенська – siníca.
Є і народні назви пташки, як-от:
- зінзівер,
- сикора,
- зинька,
- сеник.
Ці назви підтверджують звукову версію походження.
Крім того, пташка стала символом жвавості й спритності. У світі існує близько 65 видів синиць, і вони відомі своєю ненажерливістю та користю для садівників, адже активно знищують комах-шкідників.
У народній культурі синиця часто символізує маленьке, але цінне – звідси й прислів’я "краще синиця в руках, ніж журавель у небі".
А от завдяки жовтому животику деяких видів, вона дуже пасує до синьо-жовтого прапора України.
Як співає синиця: дивіться відео
Існує й українське прізвище, що походить від назви птаха – Синиця. Ймовірно, утворене від прізвиська, яке давали людині за схожість із птахом, наприклад, за спритність, жвавість або за її професію – можливо, ловець птахів.
Які факти про синицю ви знаєте?
У світі існує близько 65 видів синиць, серед яких найпоширеніша – велика синиця з жовтою грудкою.
Синиці живуть по всій Європі, в Україні, навіть на півночі Африки.
Синиці надзвичайно ненажерливі – можуть полювати цілий день, навіть коли вже ситі. Їхній раціон складається з дрібних комах, павучків, слимаків.
Садівники й фермери люблять цих пташок, бо вони активно знищують шкідників, захищаючи врожаї.
Більшість синиць не відлітають у теплі краї, а залишаються поруч із людиною, шукаючи їжу біля домівок
Розмноження: самка великої синиці може відкласти до 10 – 12 яєць за один сезон. Батьки годують малят до 60 разів на годину, що робить їх одними з найтурботливіших пташиних родин.
Синиці відомі своєю спритністю – вони легко висять на гілках догори лапками, шукаючи їжу.
Синичок можна підгодовувати взимку, але певними продуктами:
- шматки сала;
- несмажене насіння гарбуза, соняшника, льону;
- несмажені горіхи (арахіс, ліщина);
- пшоно та нечищений овес;
- сухофрукти (в’ялені шматочки яблук, грушок).
Але в жодному разі не хліб – синички не здатні перетравлювати чорний хліб.
В народній творчості є вислови, у яких фігурує синиця, що свідчить про її значущість для українців:
- Синиця й мала пташка, та свій голос має
- Синиця не журавель, а весну сповіщає
- Синиця мала, а співуча
- Синиця в руках – то вже здобуток
- Клопотунка синиця – саду захисниця.
- За морем і синиця – птиця.
- Зовиця, наче синиця, – усе хвостом вертить.
Її образ у мові та культурі символізує просте, але цінне – те, що завжди поруч і приносить користь.