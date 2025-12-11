Как правильно на украинском называть синицу: народные названия придутся вам по душе
- Название "синица" может происходить от звуков, которые издает птица, или от ее сине-голубого оперения.
- Синицы играют важную роль в природе и культуре: их ценят за уничтожение вредителей, и они символизируют простое, но ценное в украинском народном творчестве.
Названия животных птиц и других живых существ возникали благодаря определенным признакам – вида, привычкам, голосу. Но не всегда об этом можно догадаться сразу.
Почему птичка называется "синица", рассказывает 24 Канал, опираясь на объяснения ресурса "Горох".
Откуда взялось название "синица"?
Эта маленькая певчая птичка с разноцветным оперением отряда воробьиных известна всем и стала даже символом Украины.
Мы знаем ее под названием – СИНИЦА. А о происхождении названия есть две версии:
- От звука: Птица издает характерное чириканье и свист, которое звучит как – "си-синь-си" или "си-синь", и даже кому-то слышится – "зинь-зинь".
- От цвета: Название связывают с сине голубым цветом оперения синицы голубой и белой, или сизовато серым оперением синицы большой.
И обратите внимание, что в украинском языке, слово заканчивается на букву "Я" – синицЯ, а "сініца" (синица)– это русская калькировка.
Это пример того, как язык сохраняет живую связь с природой. В других славянских языках подобные названия тоже происходят от этих особенностей птички: белорусский – синица, на польском – sinica, чешский – sinice, болгарский – сини́гер, на молдавском – сеница, на восточно-хорватском – сјèница, словенский – siníca.
Есть и народные названия птички, например:
- зинзивер,
- сикора,
- зинька,
- сеник.
Эти названия подтверждают звуковую версию происхождения.
Кроме того, птичка стала символом живости и ловкости. В мире существует около 65 видов синиц, и они известны своей прожорливостью и пользой для садоводов, ведь активно уничтожают насекомых вредителей.
В народной культуре синица часто символизирует маленькое, но ценное – отсюда и пословица "лучше синица в руках, чем журавль в небе".
А вот благодаря желтому животику некоторых видов, она очень подходит к сине-желтому флагу Украины.
Как поет синица: смотрите видео
Существует и украинская фамилия, происходящая от названия птицы – Синица. Вероятно, образовано от прозвища, которое давали человеку за сходство с птицей, например, за ловкость, живость или за ее профессию – возможно, ловец птиц.
Какие факты о синице вы знаете?
В мире существует около 65 видов синиц, среди которых самая распространенная – большая синица с желтой грудкой.
Синицы живут по всей Европе, в Украине, даже на севере Африки.
Синицы чрезвычайно прожорливы – могут охотиться целый день, даже когда уже сыты. Их рацион состоит из мелких насекомых, паучков, слизней.
Садоводы и фермеры любят этих птичек, потому что они активно уничтожают вредителей, защищая урожаи.
Большинство синиц не улетают в теплые края, а остаются рядом с человеком, ища пищу возле дома
Размножение: самка большой синицы может отложить до 10 – 12 яиц за один сезон. Родители кормят малышей до 60 раз в час, что делает их одними из самых заботливых птичьих семейств.
Синицы известны своей ловкостью – они легко висят на ветках вверх лапками, в поисках пищи.
Синичек можно подкармливать зимой, но определенными продуктами:
- куски сала;
- нежареные семечки тыквы, подсолнечника, льна;
- нежареные орехи (арахис, орешник);
- пшено и нечищеный овес;
- сухофрукты (вяленые кусочки яблок, груш).
Но ни в коем случае не хлеб – синички не способны переваривать черный хлеб.
В народном творчестве есть высказывания, в которых фигурирует синица, что свидетельствует о ее значимости для украинцев:
- Синиця й мала пташка, та свій голос має
- Синиця не журавель, а весну сповіщає
- Синиця мала, а співуча
- Синиця в руках – то вже здобуток
- Клопотунка синиця – саду захисниця.
- За морем і синиця – птиця.
- Зовиця, наче синиця, – усе хвостом вертить.
Ее образ в языке и культуре символизирует простое, но ценное – то, что всегда рядом и приносит пользу.