Навіть у звертаннях до найрідніших ми часом використовуємо слова, які прийшли з російської або закріпилися в нашому мовленні під її впливом. Одне з них – "синуля".

"Синуля" часто трапляється в повсякденному мовленні, тому читачам буде цікаво дізнатися, чи справді його варто уникати. Розповідаємо з посиланням на "Горох".

Як лагідно назвати сина українською?

Навіть у звичних щоденних звертаннях до рідних ми часом припускаємося мовних помилок. Наприклад, називаємо хлопчика "синуля", хоча українська має чимало власних пестливих форм, якими можна висловити ніжність і любов. І для цього зовсім не обов'язково шукати складні чи незвичні вислови.

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22 листопада відзначають Міжнародний день сина. Це гарна нагода сказати найріднішому хлопчикові теплі слова, а також пригадати українські звертання, якими можна висловити любов, ніжність і турботу.

Найрідніше й найприродніше звертання – "синку". Воно доречне і в розмові з маленьким хлопчиком, і з дорослим сином. Українська мова також пропонує інші ніжні форми:

"Синочку" – дуже ніжне звертання, яке часто вживають батьки. Наприклад: "Синочку, одягнися тепліше".

– дуже ніжне звертання, яке часто вживають батьки. Наприклад: "Синочку, одягнися тепліше". "Синоньку" – пестлива форма з особливо лагідним звучанням.

– пестлива форма з особливо лагідним звучанням. "Синку" – коротке, природне й тепле звертання, доречне в будь-якому віці.

– коротке, природне й тепле звертання, доречне в будь-якому віці. "Сину" – традиційна форма, яка звучить і ніжно, і водночас урочисто.

– традиційна форма, яка звучить і ніжно, і водночас урочисто. "Синок" – ще один зменшено-пестливий варіант, зафіксований у словниках.

Цікаво, що слово "синуля" також є в українській мові. На порталі "Горох" його подають як розмовне пестливе слово, утворене від іменника "син" за допомогою зменшено-пестливого суфікса. Тож вважати його суто російським словом неправильно. Однак якщо хочеться урізноманітнити звертання, українська має чимало інших варіантів.

Листівка до Дня сина / Pinterest

А чи знаєте ви, як українською назвати дитину, яку взяли на виховання? Для цього є особливі слова, які зберігають давню мовну традицію. Розповідаємо, чому правильно казати "названий син" і "названа донька" та не плутати наголоси.

Як ще можна назвати хлопчика лагідно?

Іноді для ніжного звертання навіть не потрібні похідні від слова "син". Можна використати теплі образні слова:

"сонечко" – коли хочеться підкреслити, наскільки дитина дорога;

"серденько" – ніжне звертання, сповнене любові;

"золотко" – ласкава назва найдорожчої людини;

"скарбе" – так називають того, ким дуже дорожать;

"соколе" або "соколику" – традиційні народнопоетичні звертання;

"козаче" – жартівливе й водночас горде звертання до хлопчика;

"пташенятко" – особливо мило звучить у розмові з маленькою дитиною.

Важливо також правильно відмінювати такі слова у звертаннях. Наприклад, кажемо "синку", "синочку", "сину", "соколе", "козаче", "серденьку", "золотко".

Листівка до Дня сина / Pinterest

Отже, українська мова пропонує багато способів звернутися до сина – від звичного "синку" до образного "мій соколику". А яке слово обрати, підкажуть вік дитини, ситуація та родинна традиція.