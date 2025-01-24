Зокрема, коли говорять про своїх родичів. Відомий український мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" навів красномовний приклад для запам'ятовування, зазначає 24 Канал.

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Як назвати некровних батьків і дітей

Авраменко зауважив: сьогодні поговоримо про назви, що позначають родинні, але не кровні зв'язки.

Дітей, яких взяли на виховання, іменують прийомними або назвАними. Так само і батьків, які взяли на виховання чужу дитину, називають прийомними або назвАними,

– повідомив мовознавець.

І запитав, чи знають краяни, яке із цих слів більш бажане в українській мові.

Звичайно ж, назвАний, бо варіант прийомний – запозичений з російської мови,

– уточнив учитель.

І додав, що й давня українська традиція іменує нерідних дітей і батьків словом "назвАний".

Зверніть увагу: не нАзваний – наголос падає на другий склад,

– додав Авраменко.

Наприклад, назвАний батько або ж назвАна донька.



Як назвати некровних родичів українською / скриншот відео

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