Зокрема, коли говорять про своїх родичів. Відомий український мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" навів красномовний приклад для запам'ятовування, зазначає 24 Канал.
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Як назвати некровних батьків і дітей
Авраменко зауважив: сьогодні поговоримо про назви, що позначають родинні, але не кровні зв'язки.
Дітей, яких взяли на виховання, іменують прийомними або назвАними. Так само і батьків, які взяли на виховання чужу дитину, називають прийомними або назвАними,
– повідомив мовознавець.
І запитав, чи знають краяни, яке із цих слів більш бажане в українській мові.
Звичайно ж, назвАний, бо варіант прийомний – запозичений з російської мови,
– уточнив учитель.
І додав, що й давня українська традиція іменує нерідних дітей і батьків словом "назвАний".
Зверніть увагу: не нАзваний – наголос падає на другий склад,
– додав Авраменко.
Наприклад, назвАний батько або ж назвАна донька.
Як назвати некровних родичів українською / скриншот відео
Раніше ми розповідали, як оригінально замінити слова "дядько" і "тітка". Про це дізнаєтесь за посиланням.