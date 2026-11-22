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Слово "синуля" часто встречается в повседневной речи, поэтому читателям будет интересно узнать, действительно ли его стоит избегать. Рассказываем со ссылкой на "Горох".

Как ласково назвать сына на украинском языке?

Даже в привычных повседневных обращениях к родным мы порой допускаем языковые ошибки. Например, называем мальчика "синуля", хотя в украинском языке есть немало собственных ласковых форм, с помощью которых можно выразить нежность и любовь. И для этого вовсе не обязательно искать сложные или необычные выражения.

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22 ноября отмечается Международный день сына. Это хороший повод сказать самому родному мальчику теплые слова, а также вспомнить украинские обращения, которыми можно выразить любовь, нежность и заботу.

Самое близкое и самое естественное обращение – "синку". Оно уместно и в разговоре с маленьким мальчиком, и со взрослым сыном. Украинский язык также предлагает другие нежные формы:

"Синочку" – очень нежное обращение, которое часто используют родители. Например: "Синочку, одягнися тепліше".

– очень нежное обращение, которое часто используют родители. Например: "Синочку, одягнися тепліше". "Синоньку" – ласковая форма с особенно мягким звучанием.

– ласковая форма с особенно мягким звучанием. "Синку" – короткая, естественная и теплое обращение, уместное в любом возрасте.

– короткая, естественная и теплое обращение, уместное в любом возрасте. "Сину" – традиционная форма, которая звучит и нежно, и в то же время торжественно.

– традиционная форма, которая звучит и нежно, и в то же время торжественно. "Синок" – еще один уменьшительно-ласкательный вариант, зафиксированный в словарях.

Интересно, что слово "синуля" также есть в украинском языке. На портале "Горох" его представляют как разговорное ласковое слово, образованное от существительного "сын" с помощью уменьшительно-ласкового суффикса. Поэтому считать его чисто русским словом неправильно. Однако если хочется разнообразить обращение, в украинском языке есть немало других вариантов.

Открытка ко Дню сына / Pinterest

А знаете ли вы, как на украинском языке назвать ребенка, которого взяли на воспитание? Для этого есть особые слова, которые сохраняют давнюю языковую традицию. Рассказываем, почему правильно говорить "названный сын", и "названа донька", и как не путать ударения.

Что еще можно ласково назвать мальчика?

Иногда для нежного обращения даже не нужны производные от слова "сын". Можно использовать теплые образные слова:

"сонечко" – когда хочется подчеркнуть, насколько дорог ребенок;

"серденько" – нежное обращение, полное любви;

"золотко" – ласковое обращение к самому дорогому человеку;

"скарбе" – так называют того, кого очень ценят;

"соколе" или "соколику" – традиционные народно-поэтические обращения;

"казаче" – шутливое и в то же время гордое обращение к мальчику;

"пташенятко" – особенно мило звучит в разговоре с маленьким ребенком.

Важно также правильно склонять такие слова в обращениях. Например, говорим "синку", "синочку", "сину", "соколе", "козаче", "серденьку", "золотко".

Открытка ко Дню сына / Pinterest

Итак, украинский язык предлагает множество способов обратиться к сыну – от привычного "синку" до образного "мій соколе". А какое слово выбрать, подскажут возраст ребенка, ситуация и семейная традиция.