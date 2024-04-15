Як правильно та незвично українською назвати "сірєнь"

Цьогоріч погода здивувала нас своїми примхами. Тож кольовий цвіт навколо забуяв раніше, ніж зазвичай.

Та милуючись чарівними рослинами, не забувайте називати їх правильно. А Освіта 24 у цьому допоможе.

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Як назвати "сірєнь" українською

Так, у парках чи біля свого будинку ви можете побачити чарівний бузок, який вже цвіте. Тільки не називайте його "сірєнь".

Це суржикове слово, яке українці іноді можуть вживати на позначення густого чагарника з великими волотями ясно-лілових, фіолетових або білих дуже запашних квітів.

Також правильно називайте відповідний колір – бузковий, а не "сірєнєвий". Його ще можна назвати ясно-ліловим.

Які чарівні синоніми має слово "бузок"

У нашій антисуржиковій добірці ми детально розповіли, як правильно називати різні види квітів українською. Також підказали, як замінити "популярні" суржикові назви цих рослин. Про це ви можете прочитати за посиланням

В Україні також побутують інші назви цих квітів. Зокрема, ви можете почути ще такі:

боз;

буз;

біз;

без;

буздерево;

рай-дерево;

яйдерево (яйдерво);

яндерево.

Раніше ми також розповідали, як правильно українською називати "піон". Про це читайте за посиланням.