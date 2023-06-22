НМТ-2023: в УЦОЯО розповіли про технічні проблеми - причетні російські хакери

Намагання списати – не єдині труднощі, з якими зустрілися організатори НМТ. Над деякими аспектами тестування потрібно буде ще трішки попрацювати.

Проведення основної сесії НМТ-2023 відбулося згідно з розкладом та без особливих проблем. Разом з тим організатори повідомили, що над системою тестування потрібно ще попрацювати.

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Технічні проблеми на НМТ

Як розповіла директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко, під час проведення НМТ був ряд технічних проблем. Одна з причин – атаки хакерів з Росії.

Очевидно, що були технічні труднощі. І учасники бачать це, коли виконують тестові завдання. У нас, на жаль, постійно здійснюються хакерські атаки і, очевидно, що окремі представники Росії не хочуть, щоби наші вступники отримали результати, і відповідним чином працюють,

– розповіла вона.

Також низка проблем виникала через погану швидкість або неналежну якість інтернету.

Ше одна проблема, яка виникла – повітряні тривоги, особливо це стосується південних та східних областей. Через них частина учасників не змогла завершити тест, учасники будуть змушені йти на додаткову сесію.