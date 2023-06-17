Також те, коли їх оприлюднять. В УЦОЯО розповіли, де і коли з'являться результати НМТ-2023.

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Коли будуть результати НМТ-2023

Інформацію про результати основної сесії НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмісять у персональних кабінетах учасників тестування. Її можна буде знайти у вкладці "Результати" до 28 червня 2023 року. Результати додаткової сесії – до 29 липня 2023 року. Тут буде доступна й опція формування інформаційної картки.

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До слова, одразу після тестування учасник / учасниця знатиме не тільки кількість набраних тестових балів за правильно виконані завдання тесту з кожного навчального предмета, а й зорієнтується в тому, якими є його / її результати для вступу за шкалою 100 – 200 балів за допомогою відповідної таблиці. Її раніше погодило МОН України.

Аби отримати 100 балів з відповідного предмета, потрібно набрати не менше 10% від загальної кількості тестових балів за виконання завдань тесту із цього предмета.

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Вступна кампанія – 2023: коротко