Также то, когда они будут обнародованы. В УЦОКО рассказали, где и когда появятся результаты НМТ-2023.

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Когда будут результаты НМТ-2023

Информация о результатах основной сессии НМТ по шкале 100 – 200 баллов будет размещена в персональных кабинетах участников тестирования. Ее можно будет найти во вкладке "Результаты" до 28 июня 2023 года. Результаты дополнительной сессии – до 29 июля 2023 года. Здесь будет доступна и опция формирования информационной карты.

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К слову, сразу после тестирования участник / участница будет знать не только количество набранных тестовых баллов за правильно выполненные задания теста по каждому учебному предмету, но и сориентируется в том, каковы его/ее результаты для поступления по шкале 100 – 200 баллов с помощью соответствующей таблицы. Ее ранее согласовало МОН Украины.

Чтобы получить 100 баллов по соответствующему предмету, нужно набрать не менее 10% от общего количества тестовых баллов при выполнении заданий по этому предмету.

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Вступительная кампания – 2023: кратко