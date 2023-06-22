Проведение основной сессии НМТ-2023 состоялось по расписанию и без особых проблем. Вместе с тем, организаторы сообщили, что над системой тестирования нужно еще поработать.

Читайте также Когда будут результаты НМТ-2023 и где их найти

Технические проблемы на НМТ

Как рассказала директор УЦОКО Татьяна Вакуленко, во время проведения НМТ был ряд технических проблем. Одна из причин – атаки хакеров из России.

Очевидно, что существовали технические трудности. И участники видят это, когда выполняют тестовые задания. У нас, к сожалению, постоянно совершаются хакерские атаки и, очевидно, что отдельные представители России не хотят, чтобы наши поступающие получили результаты, и соответствующим образом работают,

– рассказала она.

Также ряд проблем возникал из-за плохой скорости или ненадлежащего качества интернета.

Еще одна проблема – воздушные тревоги, особенно это касается южных и восточных областей. Из-за них часть участников не смогла завершить тест, участники вынуждены будут идти на дополнительную сессию.