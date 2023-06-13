Чому НАЗЯВО призупинило перевірку дисертації Лісового: експерт назвав можливі причини
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти найближчим часом мало оприлюднити результати перевірки на плагіат дисертації міністра освіти і науки України Оксена Лісового. Однак у НАЗЯВО повідомили, що призупинили перевірку.
Експерт Українського інституту майбутнього Микола Скиба у коментарі 24 Каналу назвав можливі причини такого рішення Агентства. Зауважимо, що недавно Лісовий відмовився від свого наукового ступеня.
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Чому НАЗЯВО призупинило перевірку дисертації Лісового
Зауважимо, що НАЗЯВО у відповідь на запит журналістів повідомило про призупинення перевірки на плагіат дисертації очільника МОН Оксена Лісового. В установі посилаються на враховані зміни у законодавстві. І додають, що з метою формування позиції правозастосування норм постанови КМУ від 17.11.2021 №1197 (Про "Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів", – 24 Канал) Агентство надіслало відповідні звернення до експертних установ.
Микола Скиба підтверджує: Агентство може надіслати роботу на перевірку в установу, яка має певне програмне забезпечення для виявлення плагіату.
При цьому експерт припустив, що таке рішення могло бути спричинене вказівкою з певних органів влади, адже дисертації із "запозиченнями" можуть бути у багатьох чиновників. Тож це могли зробити для того, аби не створювати прецеденту для інших посадовців, висловив припущення Скиба.
Але я б це рішення більше пов'язував із відмовою Лісового від свого наукового ступеня та із запуском механізму добровільного відмовлення від наукового ступеня. Адже якщо зникає предмет розгляду, для чого з'ясовувати, чи є в роботі плагіат,
– зазначив Скиба.
І додав: можна, звичайно, припустити і те, що у роботі міністра могли знайти плагіат і не хочуть цього озвучувати назагал. Але чи це відповідає дійсності, складно зараз сказати, вважає експерт.
При цьому додає: все ж варто на майбутнє думати, як не допускати до розгляду фальшивих дисертацій. В науковому світі мають цінувати оригінальність, академічну доброчесність. При цьому контролювати ці принципи і норми повинні самі науковці.
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Оксена Лісового звинуватили у плагіаті: передісторія
- 21 березня Верховна Рада України призначила на посаду міністра освіти і науки України Оксена Лісового.
- Оксен Лісовий – воїн, науковець та директор Малої академії наук.
- Однак нового очільника МОН вже встигли звинуватити у плагіаті.
- Мовиться про кандидатську дисертацію з філософії, яку Лісовий захистив у 2012 році.
- Про історію з плагіатом дізналися на тлі позитивних відгуків про новообраного міністра. Уперше це опублікували на сторінці "Українського руху пацифістів". Ця організація відома тим, що виступає за "мирне закінчення війни і права кожної людини на відмову від військової служби". Засновником якої є журналіст з Івано-Франківська Руслан Коцаба. Його обвинувачують у держзраді.
- Членкиня освітнього комітету Верховної Ради Наталя Піпа підтвердила те, що у дисертації Лісового є помилка. Однак вона не така масштабна, щоб не призначати автора роботи на посаду міністра, вважає Піпа.
- У МАН повідомили, що Оксен Лісовий заявив про свою нульову толерантність до академічної недоброчесності.
- Новопризначений очільник Міносвіти зранку 23 березня оголосив, що подав свою дисертацію на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. І заявив, що з нетерпінням чекає на результати. При цьому додав: якщо у його роботі виявлять порушення, відмовиться від ступеня кандидата наук.
- Свою дисертацію на перевірку подав також і очільник освітнього Комітету Ради Сергій Бакак.
- У Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти заявили, що отримали дисертації.
- Перевірятимуть наукові роботи до 3 місяців, заявили у НАЗЯВО.
- Також очільник МОН розповів, що зараз формулюють нову ідею доброчесності, нові правила. Які саме, поки не уточнив, але зауважив, що у дисертаціях будуть "надавати більше академічної свободи університетам".
- 30 травня Оксен Лісовий заявив, що відмовився від наукового ступеня.
- Після цієї заяви у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти повідомили, що продовжують перевіряти на плагіат дисертацію очільника Міносвіти Оксена Лісового.