Эксперт Украинского института будущего Николай Скиба в комментарии 24 Каналу назвал возможные причины такого решения Агентства. Заметим, что недавно Лисовой отказался от своей учёной степени.
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Почему НАОКВО приостановило проверку диссертации Лисового
Заметим, что название в ответ на запрос журналистов сообщило о приостановлении проверки на плагиат диссертации главы МОН Оксена Лисового. В учреждении ссылаются на учтенные изменения в законодательстве. И добавляют, что с целью формирования позиции правоприменения норм постановления КМУ от 17.11.2021 №1197 (О "Некоторых вопросах присуждения (лишения) научных степеней", – 24 Канал ) Агентство направило соответствующие обращения в экспертные учреждения.
Николай Скиба подтверждает: Агентство может отправить работу на проверку в учреждение, имеющее определенное программное обеспечение для обнаружения плагиата.
При этом эксперт предположил, что такое решение могло быть вызвано указанием из определенных органов власти, ведь диссертации с "заимствованиями" могут быть у многих чиновников. Поэтому это могли сделать для того, чтобы не создавать прецедента для других чиновников, предположил Скиба.
Но я бы это решение больше связывал с отказом Лисового от своей научной степени и запуском механизма добровольного отказа от ученой степени. Ведь если исчезает предмет рассмотрения, для чего выяснять, есть ли в работе плагиат,
– отметил Скиба.
И добавил: можно, конечно, предположить и то, что в работе министра могли найти плагиат и не хотят этого озвучивать вообще. Но соответствует ли это действительности, сложно сейчас сказать, считает эксперт.
При этом добавляет: все же следует на будущее думать, как не допускать к рассмотрению фальшивых диссертаций. В научном мире должны ценить оригинальность, академическую добропорядочность. При этом контролировать эти принципы и нормы должны сами ученые.
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Оксена Лисового обвинили в плагиате: предыстория
- 21 марта Верховная Рада назначила на должность министра образования и науки Украины Оксена Лисового.
- Оксен Лисовой – воин, научный работник и директор Малой академии наук.
- Однако нового главу МОН уже успели обвинить в плагиате.
- Речь идет о кандидатской диссертации по философии, которую Лисовой защитил в 2012 году.
- Об истории с плагиатом узнали на фоне положительных отзывов о новоизбранном министре. Впервые это было опубликовано на странице "Украинского движения пацифистов". Эта организация известна тем, что выступает за "мирное окончание войны и права каждого человека на отказ от военной службы". Основателем которой является журналист из Ивано-Франковска Руслан Коцаба. Его обвиняют в госизмене.
- Член образовательного комитета Верховной Рады Наталья Пипа подтвердила то, что в диссертации Лисового есть ошибка. Однако она не столь масштабна, чтобы не назначать автора работы на должность министра, считает Пипа.
- В МАН сообщили, что Оксен Лисовой заявил о своей нулевой толерантности к академической недобропорядочности.
- Новоназначенный глава Минобразования утром 23 марта объявил, что подал свою диссертацию на проверку в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. И заявил, что с нетерпением ждет результатов. При этом добавил, что если в его работе выявят нарушения, откажется от степени кандидата наук.
- Свою диссертацию на проверку подал и глава образовательного Комитета Рады Сергей Бакак.
- В Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования заявили, что получили диссертацию.
- Проверят научные работы до 3 месяцев, заявили в НАОКВО.
- Также глава МОН рассказал, что сейчас формулируют новую идею добропорядочности, новые правила. Какие именно пока не уточнил, но заметил, что в диссертациях будут "предоставлять больше академической свободы университетам".
- 30 мая Оксен Лисовой заявил, что отказался от ученой степени.
- После этого заявления в Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования сообщили, что продолжают проверять на плагиат диссертацию главы Минобразования Оксена Лисового.