Експерт Українського інституту майбутнього Микола Скиба у коментарі 24 Каналу назвав можливі причини такого рішення Агентства. Зауважимо, що недавно Лісовий відмовився від свого наукового ступеня.

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Чому НАЗЯВО призупинило перевірку дисертації Лісового

Зауважимо, що НАЗЯВО у відповідь на запит журналістів повідомило про призупинення перевірки на плагіат дисертації очільника МОН Оксена Лісового. В установі посилаються на враховані зміни у законодавстві. І додають, що з метою формування позиції правозастосування норм постанови КМУ від 17.11.2021 №1197 (Про "Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів", – 24 Канал) Агентство надіслало відповідні звернення до експертних установ.

Микола Скиба підтверджує: Агентство може надіслати роботу на перевірку в установу, яка має певне програмне забезпечення для виявлення плагіату.

При цьому експерт припустив, що таке рішення могло бути спричинене вказівкою з певних органів влади, адже дисертації із "запозиченнями" можуть бути у багатьох чиновників. Тож це могли зробити для того, аби не створювати прецеденту для інших посадовців, висловив припущення Скиба.

Але я б це рішення більше пов'язував із відмовою Лісового від свого наукового ступеня та із запуском механізму добровільного відмовлення від наукового ступеня. Адже якщо зникає предмет розгляду, для чого з'ясовувати, чи є в роботі плагіат,

– зазначив Скиба.

І додав: можна, звичайно, припустити і те, що у роботі міністра могли знайти плагіат і не хочуть цього озвучувати назагал. Але чи це відповідає дійсності, складно зараз сказати, вважає експерт.

При цьому додає: все ж варто на майбутнє думати, як не допускати до розгляду фальшивих дисертацій. В науковому світі мають цінувати оригінальність, академічну доброчесність. При цьому контролювати ці принципи і норми повинні самі науковці.

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