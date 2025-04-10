Скандал з підручником історії для 11 класу: чому виник та як реагують автори і видавництво

Днями у мережі виник скандал через підручник "Історія України. 11 клас", який видавництво "Ранок" видало у 2024 році. Усе розпочалося з посту історикині Марії Воротило.

Вона у фейсбуці висловила свої зауваження до шкільної книги. 24 Канал стисло розповідає, у чому суть претензій, як реагують українці та автори підручника.

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Чому виник скандал

Воротило, зокрема, заявила, що це видання почали роздавати школярам у кінці березня, хоча вже через два місяці вони мають складати НМТ. Також зазначила, що найбільше її розгнівило те, що підручник завершується подіями 2024 року. Тобто школярі мають вивчати події, учасниками яких були самі.

До слова, підручник з історії України, навколо якого точиться дискусія, є перевиданим виданням підручника таких авторів – Олександра Гісема, Олександра Мартинюка та Акіма Галімова.

Вчителі, батьки, громадські активісти навіть критикували авторів за те, що події подали у вигідному для влади світлі.

Гендиректорка Музею Голодомору Леся Гасиджак натомість розкритикувала фаховість авторів підручника. Зокрема, Галімова. Вона заявила: "Як "український журналіст, сценарист, продюсер, пропагандист, автор документально-історичних проєктів" (це цитата-регалії з "Вікіпедії", тобто не "історик") може бути автором підручника з історії України?".

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Як реагують автори і видавництво

Акім Галімов зі свого боку відреагував на закиди. Він заявив, що журналіст/медійник бути долученим до створення підручника. Він вважає, що синергія разом з фаховими істориками дає щось нове, на що є запит. Щодо розділу про повномасштабне вторгнення, автор наголосив, що "11-класники – це дорослі люди, з якими потрібно це обговорювати".

У видавництві "Ранок" також висловили свою позицію. Там зауважили, що у підручнику "відсутні будь-які наративи чи прояви російської пропаганди". Рішення додати у підручник розділ про повномасштабне вторгнення там назвали "свідомим". При цьому додали: "Ця тема залишається актуальною для нас, і, як би нам усім не було від цього боляче, про це потрібно говорити, зокрема й на уроках у школі, зокрема й на уроках історії". Карти воєнних дій, детальні інфографіки та схеми, додаткові фото та факти – усе це має з'явиться в підручниках пізніше.