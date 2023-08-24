На НАЗЯВО подали до суду через розгляд фактів плагіату у дисертаціях Лісового і Бабака
Джерело:osvita.ua
Історія з перевіркою дисертацій на плагіат очільника Міносвіти Оксена Лісового та глави Освітнього комітету ВРУ Сергія Бабака триває. Вона продовжиться у суді.
Так, суд відкрив провадження в адмінсправі щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Від Агентства вимагають визнати протиправну діяльність, тобто неухвалення рішення за наслідком розгляду повідомлень щодо можливих фактів академічного плагіату в наукових роботах Лісового і Бабака.
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Від НАЗЯВО вимагають розглянути факти плагіату у дисертаціях Лісового і Бабака
Позов до Київського окружного адміністративного суду подав директор Громадської спілки "Українська асоціація освіти дорослих", адвокат Микита Андрєєв.
Він просить суд зобов'язати НАЗЯВО негайно розглянути на своєму засіданні повідомлення щодо можливих фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації у наукових роботах очільників МОН та освітнього комітету Ради.
Андрєєв вважає, що члени Агентства де-факто не змогли реалізувати власні повноваження та визначитися щодо наявності чи відсутності проявів академічної недоброчесності у роботах вищезгаданих осіб.
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Оксена Лісового звинуватили у плагіаті: передісторія
- 21 березня Верховна Рада України призначила на посаду міністра освіти і науки України Оксена Лісового.
- Оксен Лісовий – воїн, науковець та директор Малої академії наук.
- Однак нового очільника МОН вже встигли звинуватити у плагіаті.
- Мовиться про кандидатську дисертацію з філософії, яку Лісовий захистив у 2012 році.
- Про історію з плагіатом дізналися на тлі позитивних відгуків про новообраного міністра. Уперше це опублікували на сторінці "Українського руху пацифістів". Ця організація відома тим, що виступає за "мирне закінчення війни і права кожної людини на відмову від військової служби". Засновником якої є журналіст з Івано-Франківська Руслан Коцаба. Його обвинувачують у держзраді.
- Членкиня освітнього комітету Верховної Ради Наталя Піпа підтвердила те, що у дисертації Лісового є помилка. Однак вона не така масштабна, щоб не призначати автора роботи на посаду міністра, вважає Піпа.
- У МАН повідомили, що Оксен Лісовий заявив про свою нульову толерантність до академічної недоброчесності.
- Новопризначений очільник Міносвіти зранку 23 березня оголосив, що подав свою дисертацію на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. І заявив, що з нетерпінням чекає на результати. При цьому додав: якщо у його роботі виявлять порушення, відмовиться від ступеня кандидата наук.
- Свою дисертацію на перевірку подав також і очільник освітнього Комітету Ради Сергій Бабак.
- У Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти заявили, що отримали дисертації.
- Перевірятимуть наукові роботи до 3 місяців, заявили у НАЗЯВО.
- Також очільник МОН розповів, що зараз формулюють нову ідею доброчесності, нові правила. Які саме, поки не уточнив, але зауважив, що у дисертаціях будуть "надавати більше академічної свободи університетам".
- 30 травня Оксен Лісовий заявив, що відмовився від наукового ступеня.
- Після цієї заяви у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти повідомили, що продовжують перевіряти на плагіат дисертацію очільника Міносвіти Оксена Лісового.