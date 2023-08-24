На НАЗЯВО подали до суду через розгляд фактів плагіату у дисертаціях Лісового і Бабака

Історія з перевіркою дисертацій на плагіат очільника Міносвіти Оксена Лісового та глави Освітнього комітету ВРУ Сергія Бабака триває. Вона продовжиться у суді.

Так, суд відкрив провадження в адмінсправі щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Від Агентства вимагають визнати протиправну діяльність, тобто неухвалення рішення за наслідком розгляду повідомлень щодо можливих фактів академічного плагіату в наукових роботах Лісового і Бабака.

Читайте Без статусу і грошей: чи стане відмова Лісового від наукового ступеня вироком для плагіаторів

Від НАЗЯВО вимагають розглянути факти плагіату у дисертаціях Лісового і Бабака

Позов до Київського окружного адміністративного суду подав директор Громадської спілки "Українська асоціація освіти дорослих", адвокат Микита Андрєєв.

Він просить суд зобов'язати НАЗЯВО негайно розглянути на своєму засіданні повідомлення щодо можливих фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації у наукових роботах очільників МОН та освітнього комітету Ради.

Андрєєв вважає, що члени Агентства де-факто не змогли реалізувати власні повноваження та визначитися щодо наявності чи відсутності проявів академічної недоброчесності у роботах вищезгаданих осіб.

Дивіться також НАЗЯВО назвало причину призупинення перевірки дисертації Лісового та її подальшу долю

Оксена Лісового звинуватили у плагіаті: передісторія