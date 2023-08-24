Так, суд открыл производство в админделе по Национальному агентству по обеспечению качества высшего образования. От Агентства требуют признать противоправную деятельность, то есть непринятие решения по результатам рассмотрения сообщений о возможных фактах академического плагиата в научных работах Лисового и Бабака.

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От НАОКВО требуют рассмотреть факты плагиата в диссертациях Лисового и Бабака

Иск в Киевский окружной административный суд подал директор Общественного союза "Украинская ассоциация образования взрослых", адвокат Никита Андреев.

Он просит суд обязать НАОКВО немедленно рассмотреть на своем заседании сообщения о возможных фактах академического плагиата, фабрикации, фальсификации в научных работах руководителей МОН и образовательного комитета Рады.

Андреев считает, что члены Агентства де-факто не смогли реализовать собственные полномочия и определиться с наличием или отсутствием проявлений академической неблагочестия в работах вышеупомянутых лиц.

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